NASA-in tihi nadzvučni zrakoplov X-59 uskoro će biti spreman za prvi let

Dok se jedinstveni NASA-in eksperimentalni zrakoplov X-59 približava prvom letu, tim stručnjaka implementirao je brojne redundantne sustave kako bi osigurao maksimalnu sigurnost u svakoj fazi leta

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 15:20
📷 Lockheed Martin
Lockheed Martin

NASA-in jedinstveni istraživački zrakoplov X-59, primarno dizajniran za tihi nadzvučni let, približava se svojem prvom letu. Tim zadužen za ovaj projekt detaljno planira svaki korak, od rulanja po pisti i polijetanja do krstarenja i slijetanja, pri čemu je sigurnost glavni vodeći princip u donošenju svih odluka – kažu iz NASA-e, pa tako donekle opravdavaju neočekivano duge pripreme prije prvog leta.

Prvi let bit će izveden na relativno malenoj visini pri brzini od oko 390 km/h, kako bi se provjerili svi njegovi tehnički sustavi i njihova međusobna integracija. Time će započeti faza razvoja i testiranja usmjerena na potvrđivanje letne sposobnosti i sigurnosti zrakoplova. Tijekom kasnijih letova, X-59 će letjeti više i brže, s konačnim ciljem premašivanja brzine zvuka. Zrakoplov je osmišljen kako bi letio brže od zvuka, što nije samo po sebi revolucionarno, ali umjesto glasnog zvučnog udara, tj. probijanja zvučnog zida, proizvodio tek daleko tiši udarac, na tlu usporediv s glasnoćom zatvaranja vrata automobila.

Podacima do sigurnosti

NASA u pripremama za prvi let ističe neke od ključnih elemenata sigurnosti, kao što je je sustav za instrumentalno testiranje leta, koji služi kao primarno mjesto prikupljanja podataka. Sustav prikuplja i prenosi audio i video zapise, podatke s ugrađenih senzora te informacije iz avionike, a NASA će pratiti sve te parametre tijekom cijelog životnog vijeka zrakoplova. Snima se 60 različitih streamova podataka s više od 20.000 parametara.

📷 Lockheed Martin
Lockheed Martin

Kroz opsežna zemaljska testiranja i evaluacije, sustav je već generirao više od 8.000 datoteka tijekom 237 dana snimanja. Ova detaljna povijest pomaže inženjerima provjeriti spremnost zrakoplova za prvi let.

Let "preko žice"

Zrakoplov koristi i digitalni "fly-by-wire" sustav koji održava stabilnost i sprječava nesigurne manevre. Ovaj sustav prvi je put razvijen u NASA-inom centru za istraživanje letova Armstrong 1970-ih, a zamijenio je tradicionalne fizičke veze kontrola i kontrolnih površina zrakoplova elektroničkim signalima. Unosi pilota, poput pomicanja palice, pretvaraju se u elektroničke signale koje računalo dekodira i šalje, u ovom slučaju, optičkim kabelima do upravljačkih površina zrakoplova. Sigurnost se kod X-59 dodatno poboljšava korištenjem više računala koja rade po principu redundancije. Isti princip primijenjen je i na električne te hidrauličke sustave, koji također imaju neovisne rezervne sustave.

Testiranje hidrazinskog pogona uz stroge mjere zaštite 📷 Lockheed Martin
Testiranje hidrazinskog pogona uz stroge mjere zaštite Lockheed Martin

Ugrađene baterije osiguravaju rezervno napajanje za hidrauličke i električne sustave, dok sustav za hitno ponovno pokretanje motora koristi hidrazin, visoko reaktivno tekuće gorivo. U malo vjerojatnom slučaju gubitka snage, taj sustav bi ponovno pokrenuo motor u letu. Sustav za održavanje života osigurava kisik pilotu na visini krstarenja od 55.000 stopa (oko 16,7 km), a pilot će nositi i anti-g odijelo. Kao posljednja mjera sigurnosti, ugrađeno je i katapult sjedalo preuzeto iz trenažnog zrakoplova T-38, opremljeno kompletom za prvu pomoć, radiom i vodom. Svi ovi sustavi tvore mrežu sigurnosti koja ulijeva povjerenje timu dok se pripremaju za prvi let. Kada će on točno biti obavljen, za sada u NASA-i još uvijek ne otkivaju.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi