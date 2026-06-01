NASA-in zrakoplov X-59 priprema se za povijesni tihi nadzvučni let

Eksperimentalni zrakoplov X-59 QueSST uspješno je apsolvirao fazu testiranja, čime su prikupljeni ključni aerodinamički podaci nužni za prelazak na letove nadzvučnim brzinama

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 20:40

Američka svemirska agencija NASA privodi kraju ključnu pripremnu fazu za svoj eksperimentalni zrakoplov X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology). Najnovija testiranja, dokumentirana u sklopu takozvane faze Block 1, bila su usmjerena na detaljno ispitivanje strukturalne izdržljivosti i aerodinamičkih svojstava letjelice. Ovi postupci predstavljaju završne pripreme prije nego što avion prijeđe u iduću razvojnu fazu, Block 2, koja uključuje ono za što je i namijenjen – stvarne nadzvučne letove.

Testiranje na tlu i u zraku

Tijekom serije testova, inženjeri i piloti testirali su ponašanje zrakoplova u ekstremnim uvjetima i pod različitim parametrima polijetanja. U jednom od pokusnih letova uspješno je izvedeno polijetanje pri brzini manjoj od standardne, a u drugom je izvedeno polijetanje pri brzini većoj od standardne. Svrha ovih aktivnosti bila je precizno mapiranje performansi i utvrđivanje sigurnosnih granica letjelice na samoj pisti.

U zraku su pak postignuti značajni rezultati kada je riječ o visini i brzini leta. Letjelica je tako maksimalno dosegla visinu od 43.000 stopa (otprilike 13,1 km). Osim visokog uspona, X-59 je dosegao i visoke podzvučne brzine, zabilježivši brzinu od 0,95 Macha, čime se maksimalno približio granici zvučnog zida.

Ispitivanje upravljivosti i strukturalnog opterećenja uključivalo je izvođenje složenih i preciznih manevara na nebu. Provođene su simulacije dinamičnih zračnih manevara, zatim podizanja zrakoplova s poravnatim krilima te oštrih zaokreta s ubrzanjem. Paralelno s intenzivnim aktivnostima u zraku, na zemlji su se odvijale rigorozne operacije održavanja i fizičkih provjera zrakoplova. Između uzastopnih letova provođeni su detaljni inženjerski pregledi kako bi se osigurao stopostotni integritet svih komponenti.

Svi prikupljeni podaci poslužit će kao ključna referentna točka za analizu ponašanja letjelice. Block 1 faza uspješno je utvrdila stabilnost i izdržljivost strukture pod aerodinamičkim opterećenjem, čime su otvorena vrata za idući veliki korak projekta QueSST. Sljedeća faza ispitivanja fokusirat će se na postizanje nadzvučnih brzina s ciljem demonstracije tehnologije koja omogućuje tiho probijanje zvučnog zida. 

