NATO-ovi lovci presreli zrakoplov zbog naziva Wi-Fi hotspota jednog od putnika

Zbog naziva Wi-Fi mreže, koji je protumačen kao prijetnja bombom, zrakoplov na letu iz Istanbula za Barcelonu prisilno je sletio uz vojnu pratnju, nakon čega je utvrđeno da je riječ o neslanoj šali putnika

Let Turkish Airlinesa TK1853 na liniji Istanbul – Barcelona, koji je prevozio 148 putnika i sedam članova posade, postao je središte međunarodnog sigurnosnog incidenta ovoga četvrtka, 15. siječnja. Tijekom leta iznad Sredozemnog mora, posada Airbusa A321 uočila je uključeni osobni Wi-Fi hotspot jednog od putnika s uznemirujućim nazivom "I have a bomb, everyone will die" (Imam bombu, svi će umrijeti).

Neslana šala

Taj je čin uključivanja hotspota protumačen kao prijetnja bombom, pa je sukladno protokolima, posada odmah proglasila izvanredno stanje te na transponderu zrakoplova uključila squawk kôd 7700, što je standardna procedura u takvim situacijama. Incident je odmah izazvao i brzu reakciju NATO-ovih snaga za nadzor zračnog prostora (Quick Reaction Alert). Zrakoplov su najprije presreli lovci francuskih zračnih snaga, da bi kontrolu nad pratnjom zatim preuzeli španjolski Eurofighteri, čim je letjelica ušla u njihov zračni prostor.

Prije samog slijetanja, zrakoplov je neko vrijeme kružio iznad katalonske obale kako bi se osigurao čist koridor i minimalizirao rizik za ostali civilni promet. Nakon slijetanja u zračnu luku Barcelona-El Prat, oko 11:00 sati po lokalnom vremenu, zrakoplov je preusmjeren na izolirani dio piste u blizini hangara Iberije. Putnici i posada su evakuirani, a na teren su izašle specijalizirane postrojbe za deaktivaciju eksploziva, zajedno s policijskim psima. Detaljnim pregledom trupa i prtljage potvrđeno je da u zrakoplovu nema nikakvih eksplozivnih naprava, odnosno da je bila riječ o nepromišljenoj neslanoj šali putnika.

Transponderski zapis leta TK1853 od 15. siječnja FlightRadar24

Osoba odgovorna za kreiranje sporne Wi-Fi mreže odmah je identificirana i privedena na ispitivanje. Iako je incident uzrokovao kratkotrajni zastoj i angažman vojnih snaga, uprava zračne luke izvijestila je da se ostatak prometa odvijao nesmetano. Turkish Airlines potvrdio je da je povratni let za Istanbul obavljen prema planu nakon završetka svih potrebnih sigurnosnih provjera.