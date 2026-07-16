Niski prelet akrobatske skupine pomeo suncobrane na plaži, ali i pokrenuo istragu

Blue Angels, elitni akrobatski tim američke mornarice, brišućim je letom na plaži Pensacola razbacao opremu kupača, ali doveo i do službene istrage o poštivanju strogih letačkih standarda

Uprava elitne letačke akrobatske skupine Ratne mornarice SAD-a, poznate pod nazivom Blue Angels (Plavi anđeli), pokrenula je službenu istragu nakon što je jedan od njihovih mlažnjaka izveo iznimno nizak prelet iznad posjetitelja na plaži Pensacola u Floridi. Incident se dogodio ove srijede ujutro tijekom tradicionalnog događaja pod nazivom "Breakfast with the Blues". On služi kao uvod u godišnji aeromiting te privlači brojne promatrače koji se okupljaju na pješčanoj obali.

Drama na plaži

Snimke dramatičnog trenutka brzo su se proširile društvenim mrežama. Na njima se vidi trenutak u kojem borbeni zrakoplov F/A-18 Super Hornet prelazi tik iznad glava kupača. Snažan potisak motora i zračni vrtlog stvoren preletom izazvali su kaos na plaži, doslovno pomevši i razbacavši ležaljke, šatore i suncobrane po pijesku, dok su šokirani posjetitelji pokušavali zadržati svoje stvari.

Svjedoci koji su se zatekli na plaži za američke medije opisuju događaj kao nesvakidašnje i prilično zastrašujuće iskustvo. Među njima su i oni koji deset godina redovito posjećuju ovaj aeromiting, no nikad nisu vidjeli sličan. Mislili su, kažu, da će ih zrakoplov "pokositi", a prizor su opisali kao nevjerojatan.

Slijedi detaljna analiza

Predstavnici akrobatske skupine Blue Angels ubrzo su se oglasili službenim priopćenjem u kojem su potvrdili da je tijekom izvođenja manevra dolaska jedan od zrakoplova letio znatno niže od propisanih standardnih procedura. U izjavi su priznali da je brišući let prouzročio znatno uznemirenje ljudi i materijalni nered na plaži. Unatoč dramatičnim scenama, službeni izvori potvrdili su da u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

U tijeku je detaljna analiza svih okolnosti koje su dovele do odstupanja od uobičajene putanje leta ovog mlažnjaka. Cilj temeljite sigurnosne revizije jest osigurati da se sve buduće letačke operacije provode u strogoj koordinaciji i u potpunom skladu s propisima američke ratne mornarice i Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA), poručuju Plavi anđeli.

U nastavku pogledajte snimku događaja iz nekoliko uglova, kako biste se uvjerili da nije riječ o AI generiranom videu…

Dramatic video shows the U.S. Navy Blue Angels making a low-altitude flyover above Pensacola Beach, Florida, on Wednesday. Navy officials confirmed in a statement that Blue Angels leadership is "reviewing the circumstances surrounding the maneuver and conducting a thorough safety… pic.twitter.com/ZUa1ryk4X8 — ABC News (@ABC) July 15, 2026