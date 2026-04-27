Nizozemski Elysian planira električne putničke zrakoplove za do 100 putnika

Uspješnim završetkom druge iteracije dizajna i testiranjem letnih karakteristika, projekt električnog putničkog aviona E9X prelazi iz faze studije izvedivosti u fazu sazrijevanja

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 18:10

Nizozemska kompanija Elysian Aircraft jedna je od onih koje budućnost zrakoplovstva vide u električnim pogonima. Ovih dana službeno su objavili završetak druge iteracije dizajna svojeg potpuno električnog putničkog zrakoplova E9X, čime je uspješno okončan proces revizije konceptualnog rješenja. Ovaj korak predstavlja ključnu prekretnicu jer potvrđuje tehničke temelje programa i omogućuje mu prijelaz u fazu preliminarnog projektiranja, poruka je iz tvrtke.

Iz teorije u praksu

Prema informacijama iz nizozemske kompanije, projekt se sada odmiče od teoretskih studija izvedivosti i fokusira na sazrijevanje i validaciju specifičnih tehnologija potrebnih za komercijalnu primjenu. Dosadašnji razvoj temeljio se na višegodišnjem istraživanju koje je pokazalo da je baterijsko-električni let na srednjim udaljenostima moguć uz inovativni pristup dizajnu.

Zrakoplov E9X je projektiran za prijevoz između 88 i 100 putnika na rutama duljima od 750 kilometara. Dugoročni planovi tvrtke predviđaju povećanje dometa na 1.000 kilometara, ovisno o daljnjem razvoju energetske gustoće baterija, što bi ovom zrakoplovu (u teoriji) omogućilo pokrivanje gotovo 50% svih komercijalnih ruta u svijetu.

Inovacije u pogonu i strukturi

Druga iteracija dizajna donijela je značajne tehničke promjene u odnosu na početni koncept. Broj elektromotora smanjen je s osam na šest, čime je pojednostavljena konstrukcija krila uz istodobno zadržavanje visoke učinkovitosti pogonskog sustava. Također, raspon krila povećan je s 42 na 50 metara, što dodatno poboljšava aerodinamičke performanse.

Od tehničkih se inovacija u pogonu izdvaja integracija baterijskih paketa izravno u strukturu krila, čime se smanjuje ukupna masa trupa i optimizira raspodjela tereta. Elysian Aircraft je unaprijedio i visokonaponsku arhitekturu sustava te uveo modularne baterijske pakete. Ovi sustavi povećavaju energetsku učinkovitost zrakoplova E9X, ali imaju i potencijal za širu primjenu u zrakoplovnoj industriji. Integracija rezervnog turbogeneratora u repni dio osigurava potrebne energetske rezerve, čime se zadovoljavaju strogi sigurnosni standardi zračnog prometa.

Validacija putem testnih modela

Važan dio potvrde novog dizajna bio je uspješan let umanjene demo letjelice, raspona krila od četiri metra. Ti su testovi pružili ključne fizičke podatke o aerodinamičkom ponašanju i dinamici leta zrakoplova s distribuiranim električnim pogonom. Rezultati testiranja potvrdili su digitalne simulacije i dali inženjerima zeleno svjetlo za daljnji razvoj sustava avionike te novih testnih dijelova i provođenja dodatnih ispitivanja.

Svi koraci usmjereni su na smanjenje tehničkih rizika prije početka proizvodnje prototipa u punoj veličini. Time će se u skorijoj budućnosti (iako ne otkivaju točno kada) pokušati realizirati namjera ove tvrtke da transformira regionalni zračni prijevoz putnika u ekološki prihvatljiviji model avijacije.

