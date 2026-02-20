Nizozemski ministar podigao buru izjavom da se F-35 može "jailbreakati" kao iPhone

Ministar obrane Nizozemske gostovao je u jednom podcastu i govorio o obrambenoj spremnosti te zemlje, pa se dotaknuo i softvera u njihovim borbenim zrakoplovima zanimljivom usporedbom

Sandro Vrbanus petak, 20. veljače 2026. u 11:02

Gostujući u podcastu Boekestijn & De Wijk, nizozemski je ministar obrane Gijs Tuinman govorio o tome kako se njihova zemlja ubrzano naoružava i popunjava ljudske i tehnološke kapacitete, jednako kao što to čini i Europa. Cilj je, kaže, vojno opstati čak i u scenarijima smanjene ovisnosti o vanjskim saveznicima, primarno SAD-a, pokaže li se za to potreba.

Za svaki slučaj

Prema njegovim riječima, ključna oprema poput tenkova, dodatnih zrakoplova F-35, projektila Tomahawk i novih topničkih sustava trebala bi biti isporučena i integrirana u iduće tri godine. Kao jedno od ključnih pitanja u slučaju povlačenja američke potpore spomenuo je održavanje borbenih zrakoplova F-35, koji su izrazito ovisni o softverskim ažuriranjima iz SAD-a.

Tuinman je tu pojasnio da je F-35 zajednički proizvod u kojem postoji međusobna ovisnost saveznika, navodeći primjer britanskih motora kompanije Rolls-Royce koje koriste i Amerikanci. Ipak, iznio je i kontroverznu tvrdnju o mogućnosti samostalnog modificiranja softverskog sustava tih aviona, uspoređujući ih s pametnim telefonima.

"Moguće je napraviti jailbreak na F-35, baš kao i na iPhoneu", izjavio je Tuinman, sugerirajući da bi se sustavi mogli modificirati vlastitim softverom u ekstremnim okolnostima. Potom je čak priznao da to nije informacija koju bi trebalo javno iznositi. Dodao je kako je F-35, čak i u trenutačnom stanju bez novih ažuriranja, superiorniji u odnosu na ostale tipove lovačkih zrakoplova u upotrebi.

Modifikacija nije trivijalna

Iako Tuinman nije detaljno objasnio tehničku pozadinu svoje tvrdnje, njegove riječi upućuju na to da bi europski korisnici flote F-35 mogli biti sposobni zaobići sustave proizvođača Lockheed Martina. Ipak, stručnjaci za kibernetičku sigurnost izražavaju snažnu sumnju u takav scenarij. Primjerice, Ken Munro iz tvrtke Pen Test Partners za portal The Register ističe da, za razliku od komercijalnih uređaja dostupnih široj istraživačkoj zajednici, vojni hardver poput F-35 nije dostupan na slobodnom tržištu, što dramatično podiže barijeru za bilo kakve pokušaje modifikacije.

Munro upozorava da nedostatak zajednice koja bi neovisno istraživala sigurnost softvera u F-35 znači da se vojska mora u potpunosti osloniti na to da su proizvođači sve sigurnosne aspekte dobro izveli. Prema njegovim riječima, inovativni napadi ili modifikacije malo su vjerojatni jer istraživači jednostavno nemaju pristup potrebnom hardveru. Također, dok kod iPhonea postoji snažna komercijalna motivacija za otkrivanje sigurnosnih propusta, kod visoko sofisticiranog naoružanja takav poticaj u civilnom sektoru ne postoji.

Dodatni izazov predstavlja sam način upravljanja softverom unutar sustava F-35 Lightning II. Prema podacima Lockheed Martina, zrakoplov se ažurira putem Autonomnog logističkog informacijskog sustava (ALIS), koji služi za upravljanje flotom i pristup tehničkim podacima. Ažuriranja se isporučuju putem servisnih paketa svakih godinu do dvije, što je proces koji je pod strogom kontrolom proizvođača.

Vrijedi napomenuti da je Izrael trenutačno jedina zemlja koja je ispregovarala poseban ugovor, koji joj omogućuje pokretanje vlastitog softvera na floti F-35I.

Burne reakcije

Ove Tuinmanove izjave razljutile su i šokirale američke partnere, pogotovo u trenutku napetih transatlantskih odnosa. Prema analitičarima, njegov je istup razotkrio "krizu softverskog suvereniteta" unutar NATO-a, jer pokazuje koliko europske zemlje strahuju od digitalne ovisnosti o Washingtonu. Sve to ponovno je otvorilo i temu tzv. kill switcha (mogućnosti daljinskog gašenja zrakoplova) – Pentagon i Lockheed Martin to odlučno demantiraju, no Tuinmanove izjave shvaćene su kao potvrda da Europa traži određeni "plan B" u slučaju da tehnologija zaista postoji.

Analitičar Dave DesRoches slikovito je i duhovito upozorio na opasnost "uradi sam" softverskih pothvata: "Kada vam jailbreak na iPhoneu ne uspije, ne možete gledati mačke na TikToku. Kada vam ne uspije na zrakoplovu F-35, vaši najvještiji piloti mogu poginuti", napisao je na X-u.

