Ovo je prvi laki zrakoplov s aktivnim poništavanjem neugodnih turbulencija

Češko-slovačka kompanija Shark.aero razvila je i certificirala prvi aktivni sustav za poništavanje turbulencije na lakim zrakoplovima, koji smanjuje neugodna vertikalna kretanja i do 80%

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. u 12:12

Zrakoplovna kompanija Shark.aero, koja ima pogone u Češkoj i Slovačkoj, razvila je patentirani sustav za poništavanje turbulencije koji zovu Turbulence Cancelling System (TCS) i počela ga ugrađivati u svoje malene zrakoplove. Time je njihov Shark postao prvi i zasad jedini laki zrakoplov opremljen ovom tehnologijom u svijetu.

Stabilizacija poput noise cancellinga

Sustav je osmišljen kako bi aktivno smanjivao utjecaj neugodnih zračnih strujanja, s naglaskom na ublažavanje vertikalnog ubrzanja koje najčešće uzrokuje napetost i fizički zamor, kako kod putnika tako i kod pilota. TCS funkcionira na principu sličnom dobro nam poznatom aktivnom poništavanju buke u slušalicama. Senzor najprije mjeri poremećaje u protoku zraka prije nego što oni uopće stignu do krila. Nakon toga, upravljačka jedinica u stvarnom vremenu izračunava aerodinamičke sile potrebne za suzbijanje očekivanog kretanja zrakoplova te pomiče posebne male upravljačke površine ugrađene u glavna zakrilca – stvarajući precizno usmjerene suprotne sile.

Iako je zrakoplov Shark zbog svog aerodinamičkog dizajna i ranije bio otporan na udare vjetra, novi sustav podiže tu stabilnost na višu razinu. Tijekom opsežnih testiranja u različitim uvjetima, TCS je pokazao sposobnost neprekidne stabilizacije zrakoplova tijekom leta, čime se nepoželjno vertikalno kretanje smanjuje za čak 70 do 80 posto. Nakon višegodišnjeg istraživanja i razvoja, sustav je uspješno prošao proces certifikacije kod Austrijske uprave za civilno zrakoplovstvo.

Novi tehnološki koncept

Zahvaljujući ovom smanjenju turbulencije, laki sportski zrakoplov u zraku poprima upravljačke karakteristike znatno težih letjelica. Analize pokazuju da Shark s uključenim TCS sustavom pokazuje osobine leta usporedive sa zrakoplovima mase između 3.000 i 5.000 kilograma. To pilotima osigurava stabilnije upravljanje uz manje potrebe za korekcijama te manji radni pritisak, dok putnicima pruža mirniju kabinu i ugodniji boravak u zraku.

Iz kompanije Shark.aero ističu kako njihov patentirani TCS nije kopija ni evolucija postojećih rješenja, već potpuno neovisna tehnologija razvijena od temelja. Njihov se sustav temelji na potpuno novom konceptu koji se razlikuje od dosadašnjih rješenja u zrakoplovstvu. Za razliku od sustava na zrakoplovima poput Boeinga 787 ili konvencionalnih rješenja koja pasivno ublažavaju udarce ili ih tek djelomično kompenziraju kroz standardnu logiku upravljanja, TCS djeluje aktivno: samostalno detektira turbulenciju, procjenjuje njezine značajke i ciljano je unaprijed neutralizira.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

KEF zvučnici na akciji!

High-end zvučnici

KEF zvučnici uz -20% popusta! Odaberi svog favorita i uživaj u hi-fi zvuku po super cijeni.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija