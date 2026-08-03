Ovo je prvi laki zrakoplov s aktivnim poništavanjem neugodnih turbulencija

Češko-slovačka kompanija Shark.aero razvila je i certificirala prvi aktivni sustav za poništavanje turbulencije na lakim zrakoplovima, koji smanjuje neugodna vertikalna kretanja i do 80%

Zrakoplovna kompanija Shark.aero, koja ima pogone u Češkoj i Slovačkoj, razvila je patentirani sustav za poništavanje turbulencije koji zovu Turbulence Cancelling System (TCS) i počela ga ugrađivati u svoje malene zrakoplove. Time je njihov Shark postao prvi i zasad jedini laki zrakoplov opremljen ovom tehnologijom u svijetu.

Stabilizacija poput noise cancellinga

Sustav je osmišljen kako bi aktivno smanjivao utjecaj neugodnih zračnih strujanja, s naglaskom na ublažavanje vertikalnog ubrzanja koje najčešće uzrokuje napetost i fizički zamor, kako kod putnika tako i kod pilota. TCS funkcionira na principu sličnom dobro nam poznatom aktivnom poništavanju buke u slušalicama. Senzor najprije mjeri poremećaje u protoku zraka prije nego što oni uopće stignu do krila. Nakon toga, upravljačka jedinica u stvarnom vremenu izračunava aerodinamičke sile potrebne za suzbijanje očekivanog kretanja zrakoplova te pomiče posebne male upravljačke površine ugrađene u glavna zakrilca – stvarajući precizno usmjerene suprotne sile.

Iako je zrakoplov Shark zbog svog aerodinamičkog dizajna i ranije bio otporan na udare vjetra, novi sustav podiže tu stabilnost na višu razinu. Tijekom opsežnih testiranja u različitim uvjetima, TCS je pokazao sposobnost neprekidne stabilizacije zrakoplova tijekom leta, čime se nepoželjno vertikalno kretanje smanjuje za čak 70 do 80 posto. Nakon višegodišnjeg istraživanja i razvoja, sustav je uspješno prošao proces certifikacije kod Austrijske uprave za civilno zrakoplovstvo.

Novi tehnološki koncept

Zahvaljujući ovom smanjenju turbulencije, laki sportski zrakoplov u zraku poprima upravljačke karakteristike znatno težih letjelica. Analize pokazuju da Shark s uključenim TCS sustavom pokazuje osobine leta usporedive sa zrakoplovima mase između 3.000 i 5.000 kilograma. To pilotima osigurava stabilnije upravljanje uz manje potrebe za korekcijama te manji radni pritisak, dok putnicima pruža mirniju kabinu i ugodniji boravak u zraku.

Iz kompanije Shark.aero ističu kako njihov patentirani TCS nije kopija ni evolucija postojećih rješenja, već potpuno neovisna tehnologija razvijena od temelja. Njihov se sustav temelji na potpuno novom konceptu koji se razlikuje od dosadašnjih rješenja u zrakoplovstvu. Za razliku od sustava na zrakoplovima poput Boeinga 787 ili konvencionalnih rješenja koja pasivno ublažavaju udarce ili ih tek djelomično kompenziraju kroz standardnu logiku upravljanja, TCS djeluje aktivno: samostalno detektira turbulenciju, procjenjuje njezine značajke i ciljano je unaprijed neutralizira.