Poletio je NASA-in tihi nadzvučni zrakoplov X-59

Povijesni probni let NASA-inog zrakoplova X-59 u Kaliforniji označio je ključan korak prema tišem nadzvučnom putovanju, u kojem će probijanje zvučnog zida biti tek jedva čujni udar

Američka svemirska agencija NASA ostvarila je značajan napredak u nadzvučnom putovanju uspješnim probnim letom svojeg prvog eksperimentalnog tihog nadzvučnog zrakoplova X-59. Povijesni let održan je u sklopu pogona Plant 42 američkog Ratnog zrakoplovstva u Palmdaleu u Kaliforniji, označivši početak dugo očekivanog koraka prema postizanju tišeg leta bržeg od zvuka. Dugo očekivani i najavljivani pokusni let dio je NASA-inog programa QueSST (Quiet Supersonic Technology), čiji je cilj smanjiti zvučni udar (probijanje zvučnog zida) koji se tradicionalno povezuje s nadzvučnim letom.

Slijede daljnja testiranja

Zrakoplov X-59, koji je NASA razvila u suradnji s tvrtkom Lockheed Martin i njihovim naprednim laboratorijem Skunk Works, poletio je otprilike u 8:14 sati po lokalnom vremenu na kratki probni let. Tijekom testa, letjelica je dosegla brzinu od približno 386 km/h i visinu od gotovo 12.000 stopa (oko 3.650 metara), prije nego što je sletjela u NASA-in Istraživački centar za let Armstrong u Edwardsu u Kaliforniji. Probni let poslužit će je za procjenu osnovnih upravljačkih sposobnosti i osiguravanje integracije složenih sustava letjelice. Zrakoplovom je upravljao testni pilot Nils Larson.

Ovaj događaj označava početak višemjesečnih testiranja kojima će se progresivno istraživati šire sposobnosti zrakoplova X-59. Tijekom tog procesa potvrdit će plovidbenost i sigurnost letjelice, a planovi uključuju postupno povećanje brzine zrakoplova, sve do postizanja nadzvučnih brzina u budućim letovima.

Budućnost nadzvučnog prometa

NASA-in zrakoplov X-59 QueSST dugačak je oko 30 metara i odlikuje se jedinstveno dizajniranim, "zašiljenim" nosom, koji igra ključnu ulogu u njegovoj sposobnosti tihog nadzvučnog leta. Nos zrakoplova posebno je projektiran da rasprši udarne valove, koji bi inače uzrokovali tradicionalni glasni zvučni udar. Umjesto toga, X-59 ima za cilj proizvesti "tihi udarac", po glasnoći usporediv sa zvukom zatvaranja vrata automobila. Uspjeh u tome mogao bi iz korijena transformirati komercijalni nadzvučni zračni promet.

Tihi dizajn nadzvučnih letjelica omogućio bi zrakoplovnim tvrtkama brže letove uz smanjenje zagađenja bukom, kao i nadzvučne letove nad naseljenim područjem, koji su u SAD-u, primjerice, zabranjeni. Kao dio razvoja i testiranja, NASA će podatke prikupljene iz budućih letova dijeliti s američkim i međunarodnim regulatorima. Podaci će pomoći u postavljanju novih pragova buke za komercijalne nadzvučne operacije, posebno iznad kopna.