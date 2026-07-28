Prvi put u povijesti putnički zrakoplov obavio let dulji od 24 sata

Qantasov novi Airbus A350-1000ULR, u sklopu testiranja za najdulju komercijalnu relaciju u povijesti, odradio je i pokusni let u trajanju od 24 sata i 23 minute između Melbournea i Toulousea

Prošloga tjedna izvještavali smo o početku testiranja zrakoplova za ultra duge relacije, Airbusa A350-1000ULR, koji će za Qantas od sljedeće godine prevoziti putnike na najduljoj relaciji u povijesti. Bit će to ruta od Sydneya do Londona, a u sklopu Qantasovog Projekta Sunrise testiranja su nastavljena i ovog tjedna. Na povratnom letu, od Melbournea u Australiji do Toulousea u Francuskoj, ovaj je zrakoplov oborio svjetski rekord za trajanje leta jednog komercijalnog putničkog aviona.

24:23h u zraku

Qantasov je zrakoplov poletio bez putnika, s ciljem testiranja mogućnosti letjelice na tako dugom letu, ali i svih njegovih sustave te posade. Pripreme su to za let za koji se već navodi da bi mogao donijeti prekretnicu u komercijalnu avijaciju te izravno povezati dvije rekordno udaljene točke svijeta. Planirani letovi između Sydneya i Londona bit će dulji od 22 sata, a redovito će se provoditi od listopada sljedeće godine.

Ovotjedni let trajao je 24 sata i 23 minute, uključujući i "go-around", odnosno slijetanje u Toulouse iz drugog pokušaja. Tijekom tog je vremena prevalio udaljenost od oko 16.888 kilometra, a time je oboren rekord iz 2025. godine koji je postavio Boeing 777-200LR s 22 sata i 42 minute provedene u zraku.

Airbus A350-1000ULR ima kapacitet spremnika goriva od 188.300 litara (preko 150 tona), jer uključuje i dodatni spremnik od 20.000 litara posebno dodan za ovakve letove. Australska je aviokompanija naručila 12 takvih primjeraka, čija je i kabina prerađena kako bi se putnici u njima osjećali udobno tijekom cjelodnevnih letova u budućnosti. Kapacitet će im biti 238 putničkih sjedala raspoređenih u kabine s četiri razreda.

Let je putem servisa FlightRadar24 ukupno pratilo preko 3,6 milijuna ljudi, a time je to postao i drugi najpraćeniji let na toj platformi u povijesti.