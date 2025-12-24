Prvi put u povijesti putnički zrakoplov samostalno sletio uz pomoć Garminovog sustava

Sustav Emergency Autoland aktivira se samo u izvanrednim situacijama kad je pilot onesposobljen. Nešto slično se dogodilo protekle subote, pa je izveden prvi ikada manevar autonomnog slijetanja

Maleni putnički zrakoplov proteklog je vikenda izveo povijesni pothvat, sletjevši potpuno samostalno u zračnu luku Rocky Mountain Metropolitan u američkoj saveznoj državi Colorado. Do nesvakidašnjeg događaja došlo je u subotu, 20. prosinca, nakon što se tijekom leta aktivirao Garminov sustav Emergency Autoland, dizajniran za preuzimanje kontrole nad letjelicom u kriznim situacijama. Time je ostvaren prvi zabilježeni slučaj u povijesti zrakoplovstva da je ovaj sustav korišten od početka do kraja u stvarnoj hitnoj situaciji, a ne tijekom testiranja ili demonstracija.

Emergency Autoland

Zrakoplov u pitanju bio je tipa Beechcraft B200 Super King Air, registracijske oznake N479BR, u vlasništvu tvrtke Buffalo River Aviation. Poletio je bio iz Aspena prema Denveru, no otprilike 20 minuta nakon polijetanja došlo je do naglog i nekontroliranog gubitka tlaka u kabini, što je aktiviralo sigurnosne protokole. Dekompresija je nastupila na visini od oko 7.000 metara, što je stvorilo potencijalno po život opasne uvjete. U zrakoplovu su se nalazila dva pilota, a putnika nije bilo. Iako su oni odmah stavili maske s kisikom, sigurnosni protokoli Garminove tehnologije prepoznali su kritične parametre te se sustav za automatsko slijetanje samostalno aktivirao.

Transponderski zapis slijetanja FlightRadar24

Kad je bio aktiviran, Garminov Autoland sustav odmah je preuzeo punu kontrolu nad letjelicom, komunicirajući s kontrolom zračnog prometa putem automatiziranih glasovnih poruka. Sustav je samostalno odabrao najbližu prikladnu zračnu luku, uzimajući u obzir vremenske uvjete, teren, preostalu količinu goriva i duljinu piste. Kontrolori leta, primivši automatiziranu obavijest koja je uključivala i standardnu objavu o "onesposobljenosti pilota", odmah su očistili zračni prostor i privremeno zatvorili pistu kako bi omogućili siguran autonomni prilazak zrakoplova.

Besprijekorno odradio slijetanje

​Iako je automatizirana poruka sugerirala da su piloti onesposobljeni, iz tvrtke Buffalo River Aviation naknadno su pojasnili da piloti nisu izgubili svijest, već su svjesno odlučili ne prekidati rad sustava. Zbog složenosti situacije s dekompresijom, posada je procijenila da je najsigurnije dopustiti tehnologiji da dovrši proceduru, dok su oni bili spremni preuzeti ručne kontrole u slučaju bilo kakve greške. Zrakoplov je na koncu savršeno sletio, zakočio na pisti i samostalno isključio motore, a hitne službe potvrdile su da nitko nije ozlijeđen.

Trenutak u kojem je aktiviran Autoland FlightRadar24

Ovaj događaj predstavlja značajnu prekretnicu za sigurnost u općem zrakoplovstvu, dokazujući u praksi učinkovitost tehnologije koja je inače u upotrebi od 2019. godine. Iz Garmina su potvrdili da je ovo bila prva upotreba Autolanda u stvarnoj nuždi, ističući, isto kao i vlasnik zrakoplova, da je sustav funkcionirao točno onako kako je dizajniran. Trenutačno je više od 1.700 zrakoplova diljem svijeta opremljeno tim sustavom.