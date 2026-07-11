Putnik, državljanin Srbije, zamalo izletio kroz prozor Ryanairovog zrakoplova nakon kvara motora

Nakon oštećenja motora i puknuća kabinskog prozora na visini od 4.500 metara, posada Boeinga 737-800 uspješno je izvršila izvanredno slijetanje u Solun, a ozlijeđeni putnik zadržan je u bolnici

Zrakoplov Boeing 737-800 zrakoplovne tvrtke Malta Air, koja djeluje unutar grupacije Ryanair, pretrpio je ovoga petka ozbiljan incident ubrzo nakon polijetanja iz grčkog grada Soluna prema njemačkom Memmingenu. Tijekom penjanja na visinu od približno 4.500 metara, oko šest minuta nakon polijetanja, došlo je do kvara na desnom motoru. Krhotine koje su se tom prilikom odvojile s motora pogodile su trup zrakoplova, što je rezultiralo rasprskavanjem jednog od prozora putničke kabine, piše FlightRadar24.

Putnik skoro izletio van

Uslijed nagle dekompresije, državljanin Srbije, koji je sjedio najbliže uništenom prozoru bio je djelomično izvučen kroz otvor, pri čemu mu je glava navodno ostala zaglavljena. Brzom reakcijom ostalih putnika i članova posade, unesrećeni je uvučen natrag u kabinu (bio je vezan i sigurnosnim pojasom).

FlightRadar24

Zrakoplov je odmah započeo hitno spuštanje na sigurnu visinu od oko 1.800 metara te je proveo 30 minuta u zraku kako bi potrošio preostalo gorivo. Nakon toga je sigurno sletio natrag u Solun, otprilike sat vremena nakon polijetanja. Odmah po slijetanju, ozlijeđeni putnik prevezen je u bolnicu radi pružanja medicinske pomoći.

Značajna oštećenja motora

Fotografije i naknadni pregled letjelice otkrili su znatna oštećenja na motoru tipa CFM56-7B. Zabilježeno je ozbiljno oštećenje lopatica turbine, a uočena su i vidljiva puknuća na poklopcu motora. Također, na pojedinim je fotografijama vidljivo i oštećenje trupa zrakoplova te izbijeni prozor. Na snimkama iz kabine, koje kruže društvenim mrežama, vidljive su i spuštene maske za kisik, koje se automatski oslobađaju iz stropa u slučaju dekompresije.

FlightRadar24 navodi da je riječ o zrakoplovu registarskih oznaka 9H-QEU koji je izvorno isporučen grupaciji Ryanair u ožujku 2008. godine, da bi 2022. godine bio prebačen na operacije podružnice Malta Air, no zadržao je livreju Ryanaira.

Additional information about the Ryanair (Malta Air) flight from Thessaloniki. The 737-800 suffered an apparent uncontained failure of its right engine, with debris shattering the window before the passenger was partially sucked out of the aircraft. https://t.co/NPpT6hZ7fa pic.twitter.com/vR66Ah6EG1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2026

Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da je taj zrakoplov i dan ranije bio prisiljen prekinuti let i vratiti se u Solun. Tijekom leta prema Sarajevu, zrakoplov je zaustavio penjanje na visini od oko 9.700 metara te se vratio u polaznu zračnu luku. Predstavnici kompanije Ryanair naknadno su pojasnili kako je taj raniji povratak bio uzrokovan problemima s jednim problematičnim putnikom u kabini, tj. da nije bio povezan s tehničkim stanjem same letjelice.

Istraga incidenta je otvorena, a provest će je, prema pravilima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), istražitelji Republike Sjeverne Makedonije, u čijem je zračnom prostoru došlo do incidenta. Za sve putnike u bilo kojem zrakoplovu ovaj slučaj (kao i onaj s ispadanjem Boeingovih vrata iz 2024.) mora poslužiti kao pouka – uvijek koristite sigurnosni pojas, dok god sjedite na svojem sjedalu u kabini, bez obzira na to je li znak obaveznog vezivanja uključen ili ne.