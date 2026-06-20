Ratno zrakoplovstvo SAD-a pripremilo novi, privremeni Air Force One za redovnu upotrebu

Ratno zrakoplovstvo SAD-a službeno je isporučilo zrakoplov oznake VC-25B Bridge Predsjedničkoj zrakoplovnoj skupini u združenoj bazi Andrews u saveznoj državi Maryland. Zrakoplov je stigao s novim crveno-bijelo-plavim vizualnim identitetom (s neizbježnim zlatnim detaljima) i dovršenim modifikacijama koje vlasti zahtijevaju te odmah započinje s inicijalnim letovima za puštanje u pogon. Ova isporuka predstavlja ključni korak u osiguravanju kontinuiteta sigurnog i zaštićenog zračnog prijevoza za vrhovnog zapovjednika – kažu vladajući.

Dar Katara

Ovdje je, naravno, riječ o luksuzno opremljenom zrakoplovu modela Boeing 747-8, koji je katarska vlada poklonila Donaldu Trumpu osobno, a on proceduralnim makinacijama uspio isposlovati da upravo taj zrakoplov postane sljedeći Air Force One. No, tu će funkciju imati tek privremeno – do isporuke službenih dvaju predsjedničkih zrakoplova iz Boeinga, ili pak do Trumpovog odlaska s funkcije. Nakon toga, dogovoreno je, ovaj će skupocjeni mito zrakoplov ostati u vlasništvu predsjedničke knjižnice, tj. osobno Trumpa i njegove obitelji. Oni ga, navodno, neće kasnije koristiti već će ga samo izložiti kao muzejski primjerak.

Službeno, glavna svrha aktualnog programa Bridge ("most") jest premostiti vrijeme do dolaska novih zrakoplova te smanjiti pritisak na postojeću i ostarjelu flotu zrakoplova VC-25A, kojima se predsjednik koristi sada.

Počinju testni letovi

Nadolazeći inicijalni letovi za puštanje u pogon služe kao završni ispit za sve modifikacije na zrakoplovu. Tijekom tog procesa, operativni timovi Bijele kuće potvrdit će sve misijske sposobnosti i finalizirati protokole potrebne za siguran transport predsjednika. Nakon uspješnog završetka ove faze, zrakoplov će se službeno pridružiti aktivnoj floti uz postojeće modele VC-25A i C-32 te postati dostupan za predsjedničke misije.

US Air Force

Prilikom modificiranja zrakoplova pozornost je prije svega posvećena sigurnosti i naprednim komunikacijskim sustavima. Kako bi se ubrzala isporuka, unutrašnji raspored kabina minimalno je mijenjan u odnosu na prethodno stanje. Kako bi se osigurala potpuna sigurnost, tim stručnjaka razvio je posebne protokole za otkrivanje i neutralizaciju potencijalnih tehničkih opasnosti s obzirom na to da je riječ o zrakoplovu koji je prethodno bio u privatnom vlasništvu.

Skupa prilagodba

O kompliciranosti i visokim troškovima projekta puno govori i činjenica da je obuka posade započela je još u listopadu prošle godine. Za te potrebe SAD su unajmile zrakoplov Atlas Aira 747-8F, nakon čega su i kupili jedan Lufthansin 747-8i, koji će služiti za obuku u budućnosti. Uz to, u siječnju ove godine isporučena im je detaljna trodimenzionalna maketa unutrašnjosti zrakoplova VC-25B Bridge, što je omogućilo osoblju Bijele kuće provođenje priprema i prije prvog stvarnog leta.

Cijeli program ubrzan je i ranijom nabavom rezervnih dijelova te uspostavljanjem opskrbnog lanca, koji će ujedno služiti kao polazišna točka za buduću flotu modela 747-8. Procjenjuje se da je na to sve utrošeno oko 400 milijuna dolara.