Red Bullov pilot uspješno izveo prvo ikad slijetanje zrakoplovom na jureći vlak

Talijanski pilot Dario Costa postavio je u Turskoj novi svjetski rekord preciznim slijetanjem zrakoplovom Zivko Edge 540 na teretni vlak u pokretu, pomaknuvši granice moderne akrobatske avijacije

Sandro Vrbanus utorak, 17. veljače 2026. u 16:54
📷 Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Red Bull se još jednom upisao u povijest zrakoplovstva izvedbom kompleksnog manevra. Za to je zaslužan talijanski pilot Dario Costa koji je protekloga vikenda u Turskoj uspješno sletio zrakoplovom Zivko Edge 540 na vagon teretnog vlaka – koji se pritom kretao svojom maksimalnom brzinom. Odmah nakon dodira s površinom kontejnera, pilot je izveo vertikalni uzlet, čime je kompletirao ovaj dosad neviđeni poduhvat u kontroliranim uvjetima.

Nužna iznimna preciznost

Akrobacija je zahtijevala ekstremnu preciznost jer je površina za slijetanje bila izvan vidnog polja pilota tijekom gotovo cijelog prilaza. Dodatni izazov predstavljala je zračna brzina zrakoplova koja je morala biti smanjena na kritičnih 87 km/h, tik iznad brzine sloma uzgona.

📷 Predrag Vučković/Red Bull Content Pool
Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Tijekom prilaza, kretanje vagona uzrokovalo je snažne turbulencije i promjene u strujanju zraka, što je zahtijevalo stalne mikro-korekcije putanje radi očuvanja stabilnosti. 

Trenirali u Puli

Pripreme za ovaj povijesni trenutak trajale su od početka 2024. godine, uključujući brojne simulacije i kontrolirane testove. Za nas je posebno zanimljivo da su ključne probe obavljene u Puli, u suradnji s tvrtkom Rimac Automobili – odatle i Rimčev logotip na vagonu koji je ovom prigodom poslužio kao poletno-sletna staza.

📷 Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Za potrebe treninga korišten je model Nevera R, koji je služio kao pokretna referentna točka. Pilot je uz pomoć tog automobila usavršavao svoj tajming i poravnanje pri slijetanju, prije nego što je projekt preseljen na tračnice u Turskoj.

Granice mogućeg

Budući da kontinuirano testiranje na pravom vlaku nije bilo izvedivo, timovi inženjera koristili su i napredne tehnologije simulacije kako bi predvidjeli dinamiku slijetanja. Nakon što je ranije postao poznat po letu kroz tunel, Costa je ovim činom postavio nove standarde u svijetu zrakoplovstva. Po uspješno obavljenom slijetanju i polijetanju s vagona izjavio je da je ovaj projekt bio jedan od najzahtjevnijih u njegovoj karijeri, istaknuvši da je oslanjanje na vjetar i osjećaj pri slijetanju na gotovo nevidljivu točku zahtijevalo novu razinu fokusa. Njegov nevjerojatni pothvat možete vidjeti u priloženom videu.

