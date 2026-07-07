SAD će dozvoliti (tihe) nadzvučne letove nad svojim kopnom

Američki regulatori predlažu ukidanje zabrane letenja brzinama iznad jednog Macha nad kopnom, ali uz nove ekološke standarde za modernu generaciju zrakoplova koji bi te brzine postizali bez buke

Sandro Vrbanus utorak, 7. srpnja 2026. u 13:00
📷 Boom Supersonic
Boom Supersonic

Američki ministar prometa Sean Duffy objavio je da Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) poduzima korake ka omogućavanju civilnih nadzvučnih letova iznad kopnenog teritorija Sjedinjenih Američkih Država. Zahvaljujući najnovijim inovacijama u tehnologiji, budućim će zrakoplovima biti moguće letjeti brže od zvuka bez stvaranja zvučnog praska, tj. glasnog "probijanja zvučnog zida" – u čemu je jedan od pionirskih pokušaja upravo u tijeku, testiranjem NASA-inog eksperimentalnog aviona X-59. Na sličnim konceptima rade i privatne kompanije, primjerice Boom Supersonic.

Nova pravila za avijaciju

Trenutačni prijedlog pravila uspostavlja certifikacijski standard za nadzvučne zrakoplove koji se temelji na razini buke. Uz to, FAA planira kasnije ove godine predložiti još jednu uredbu kojom će se utvrditi standardi buke pri slijetanju i polijetanju nadzvučnih zrakoplova. Sve to pružit će proizvođačima smjernice koje su im potrebne za dovršetak dizajna i uvođenje tih tehnoloških inovacija u operativni rad, jednom kad one budu spremne za implementaciju.

Ministar Duffy istaknuo je da vraćanje nadzvučnih letova iznad kopna SAD-a nije povezano samo s postizanjem većih brzina, već i s oslobađanjem američkih inovacija te otvaranjem "zlatnog doba putovanja". Trebao bi to, kaže, biti kvantni skok u zrakoplovnoj tehnologiji. FAA ima za cilj finalizirati predložena pravila do sredine 2027. godine. Pomoćnik predsjednika za znanost i tehnologiju te direktor Ureda za znanost i tehnologiju Bijele kuće, Michael Kratsios, izjavio je da su zastarjela pravila predugo kočila inženjere i proizvođače, što će se uskoro promijeniti.

X-59 📷 NASA/Carla Thomas
X-59 NASA/Carla Thomas

Tehnologija prigušivanja zvuka

Napredak u zrakoplovnom inženjerstvu, znanosti o materijalima, smanjenju buke i novim operativnim konceptima eliminirat će nekadašnji zvučni prasak, potvrdio je prvi čovjek FAA Bryan Bedford. To znači da se u konačnici može ukinuti zabrana nadzvučnih letova iznad teritorija SAD-a koja je na snazi još od 1970-ih godina, dok će se istodobno minimizirati utjecaj buke na stanovnike u naseljima duž ruta leta i u blizini zračnih luka.

Jedan od ključnih faktora za omogućavanje tihog nadzvučnog leta je smanjenje buke koju uzrokuje zvučni prasak. To se postiže tehnikom nazvanom "Mach cutoff", gdje dizajn zrakoplova, atmosferski uvjeti, brzina i visina zajednički djeluju kako bi se zvučni usmjerio natrag u atmosferu, značajno smanjujući njegov utjecaj na tlu. U svrhu oblikovanja ovih standarda buke, FAA aktivno surađuje s Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo (ICAO), NASA-om, industrijom i akademskim institucijama.

Nadzvučni civilni letovi iznad kopnenog teritorija Sjedinjenih Američkih Država zabranjeni su 1973. godine, a zabrana je uvedena primarno zbog buke. Javnost i tadašnji regulatori bili su zabrinuti zbog negativnog utjecaja te buke na stanovništvo na tlu, potencijalnog oštećenja imovine i kuća te narušavanja okoliša duž ruta letenja.

Koncept nadzvučnog putničkog zrakoplova Overture 📷 Boom Supersonic
Koncept nadzvučnog putničkog zrakoplova Overture Boom Supersonic

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