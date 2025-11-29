Sunčeve baklje prizemljile tisuće Airbusa A320, moraju na ažuriranje softvera i hardvera

Nedavno otkriće da intenzivno Sunčevo zračenje može oštetiti podatke u računalima za upravljanje letom dovelo je do hitnih mjera regulatora i obveznih softverskih nadogradnji Airbusa na globalnoj razini

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) izdala je hitnu direktivu o plovidbenosti nakon što je proizvođač zrakoplova Airbus otkrio ozbiljan sigurnosni nedostatak na svojim modelima komercijalnih zrakoplova iz serije A320. Istraga je pokazala da intenzivno Sunčevo zračenje, odnosno snažne Sunčeve baklje, mogu pod određenim uvjetima korumpirati podatke unutar računala za upravljanje krilcima (Elevator Aileron Computer, ELAC), što pak može dovesti do gubitka kontrole nad zrakoplovom.

Problem je specifično vezan uz hardver tipa ELAC B koji koristi softversku verziju L104, a procjenjuje se da je ovom greškom pogođeno oko 6.000 zrakoplova diljem svijeta, što čini gotovo polovicu Airbusove flote uskotrupnih zrakoplova.​

Ažuriranje softvera ili zamjena hardvera

Prema tehničkoj analizi, ova ranjivost u najgorem scenariju može uzrokovati da zrakoplov neočekivano započne poniranje bez intervencije pilota, potencijalno prelazeći strukturna ograničenja letjelice. Airbus je odmah reagirao izdavanjem upozorenja operaterima, nalažući zrakoplovnim kompanijama hitne mjere predostrožnosti prije sljedećeg komercijalnog leta. Kako bi se rizik uklonio, prijevoznici moraju ili vratiti softver na stariju, stabilnu verziju L103 ili zamijeniti cijelu hardversku jedinicu, što je postupak koji zahtijeva otprilike tri sata rada po zrakoplovu.​

Oko 5.100 problemom zahvaćenih zrakoplova morat će proći softversku nadogradnju, a njih oko 900 morat će biti podvrgnuto zamjeni ELAC računala. Uslijed toga ovoga vikenda moglo bi doći do kašnjenja ili otkazivanje pojedinih letova u kompanijama koje se oslanjaju na Airbusovu flotu modela A320 (obuhvaćeni su i modeli A318, A319 te A321).

Opoziv nakon incidenta

Ova drastična mjera uslijedila je nakon ozbiljnog incidenta koji se dogodio 30. listopada na letu američke kompanije JetBlue iz Cancuna za Newark. Tijekom tog leta, zrakoplov Airbus A320 neočekivano je izgubio visinu i naglo se nagnuo prema dolje, što je rezultiralo ozljedama najmanje 15 putnika i prisilnim slijetanjem u Tampu na Floridi. Preliminarna istraga, u koju su se uključili francuski i američki istražitelji, povezala je taj događaj s korupcijom podataka u kontrolnom računalu uzrokovanom vanjskim utjecajem solarne aktivnosti.​

Analiza je potvrdila da je autopilot uspješno korigirao putanju, no događaj je jasno ukazao na osjetljivost sustava ELAC B na visoke razine zračenja iz svemira. Američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) također je istaknuo da se incident vjerojatno dogodio tijekom promjene u radu kontrolnog računala, što je potaknulo reakciju regulatora. Iako su ovakvi događaji rijetki, potencijalne posljedice nekontroliranog kretanja upravljačkih površina nagnale su struku na trenutnu akciju kako bi se osigurala plovidbenost flote.​

Globalni utjecaj

Zrakoplovne kompanije diljem svijeta suočavaju se s operativnim izazovima jer moraju hitno prizemljiti pogođene zrakoplove radi provedbe naloženih izmjena. Iako je popravak relativno brz, logistika povlačenja tisuća zrakoplova iz prometa, makar i na kratko, izaziva kašnjenja i otkazivanja letova, posebno u vrijeme pojačanog prometa. Zrakoplovima je dopušteno obaviti do tri leta bez putnika kako bi stigli do baza za održavanje gdje se može izvršiti zamjena softvera ili hardvera.​

Airbus i EASA naglasili su da je sigurnost apsolutni prioritet te su se ispričali putnicima i operaterima zbog nastalih neugodnosti tijekom provedbe ovih nužnih sigurnosnih mjera. Putnicima se savjetuje strpljenje i redovita provjera reda letenja u slučaju da lete kompanijama koje u svojim flotama imaju Airbusove zrakoplove iz obitelji A320.