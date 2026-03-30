Sve o AWACS-ima, letećim radarskim i zapovjednim centrima

Vijest o uništenju američkog Boeinga E-7 Wedgetail u Saudijskoj Arabiji otvorila je pitanje koliko su takvi avioni ranjivi i koliko ih je uopće dostupno. Prema dostupnim informacijama iz medijskih izvora, pogođen je avion koji služi kao platforma za nadzor i zapovijedanje, što je izazvalo dodatnu pozornost jer se radi o jednoj od ključnih komponenti suvremenog zračnog ratovanja

Kad se govori o prevlasti u zraku pored samih borbenih zrakoplova koji nose oružje, veliki dio dosega ratnih zrakoplovstava čine pomoćni zrakoplovi koji sami ne nose ubojita sredstva, ali je njihova uloga u sukobima nezamjenjiva.

Nedavno smo pisali o zračnim tankerima, a sada nastavno na nedavno uništenje američkog AWACS-a u zračnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji možemo se posvetiti i zrakoplovima u kategoriji AWACS/AEW&C koji su leteći radarski i zapovjedni centri.

Kao i u kopnenom i pomorskom ratu, veće šanse za pobjedu ima onaj koji prvi vidi, prvi poveže podatke i prvi usmjeri vlastite snage, PZO i tankere na pravo mjesto. Upravo zato su AWACS/AEW&C zrakoplovi među najvrjednijim platformama koje jedno ratno zrakoplovstvo može imati. Američko zrakoplovstvo ove zrakoplove definira kao platformu za nadzor, otkrivanje i praćenje ciljeva te za upravljanje borbom i zapovijedanje, dok je NATO-va terminologija za AWACS-e doslovce “eye in the sky“ - nebesko oko.

Trajanje misije (“on station”) Tipični profil AWACS misije uključuje: dolazak u zonu (1–2 sata leta)

boravak u zoni ( on station): 4–8 sati bez dopune goriva

on station): 4–8 sati bez dopune goriva uz tanker potporu: 10–18 sati ukupno trajanje misije Razvoj ide u smjeru: smanjenja posade

prelaska na AESA radare bez mehaničkih dijelova

povećanja automatizacije i obrade podataka u realnom vremenu

Klasični predstavnik te kategorije je Boeing E-3 Sentry, avion nastao na bazi putničkog Boeinga 707. Prepoznatljiv je po velikoj rotirajućoj kupoli iznad trupa, a u američkoj službi prvi je put uveden još 1977. Njegov radar i danas daje ono što kopneni radari i lovci sami ne mogu dati u istoj mjeri: široku sliku bojišta, pregled niskoletećih ciljeva, vođenje presretača, koordinaciju tankera i prijenos podataka prema zapovjednim središtima. Problem je u tome što je E-3 danas istodobno i staro i skupo rješenje: temelji se na 707-ici koje više nema u proizvodnji, traži veliku posadu i teško ga je održavati na željenoj razini raspoloživosti.

E-7 Wedgetail

Zato je nastao E-7 Wedgetail (ovaj koji je uništen u Saudijskoj Arabiji), nasljednik iste ideje, ali na znatno novijoj platformi 737-700. Za razliku od E-3, koji koristi rotirajuću kupolu, E-7 ima fiksni MESA AESA radar. To znači brže osvježavanje slike, fleksibilnije praćenje više sektora i manju mehaničku složenost. RAF navodi da Wedgetail donosi dugodometni nadzor, upravljanje borbom itd. - ono što u literaturi ide pod kraticom C4ISR - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Posada Wedgetaila je dva pilota i deset operatera misije. Ukratko, E-7 je pokušaj da se ključna funkcija AWACSA zadrži, ali na manje rizičnoj i održivijoj bazi nego što je stari E-3.

Što je AESA radar? AESA (Active Electronically Scanned Array) je radarski sustav sastavljen od velikog broja malih odašiljačko-prijamnih modula. Za razliku od klasičnih radara: nema mehaničkog okretanja antene

snop se usmjerava elektronički

može istodobno pratiti više ciljeva i sektora

brže osvježava podatke

otporniji je na kvarove (nema pokretnih dijelova) U kontekstu AWACS sustava, AESA omogućuje: preciznije praćenje velikog broja ciljeva

fleksibilno preusmjeravanje radarskog snopa

bolju otpornost na elektroničko ometanje

Važno je naglasiti: E-7 već postoji i leti, ali američki E-7 još nije operativno uveden. Australija ih ima šest u službi, Južna Koreja četiri, Turska četiri, a Ujedinjena Kraljevina uvodi tri. USAF je 2023. planirao ukupno 26 primjeraka, zatim je 2025. pokušao zakočiti program zbog cijene i pitanja preživljavanja u „ugroženom okruženju“ (contested airspace) – dakle kod ratovanja s državama s vlastitim vojskama – kao što su Iran, Kina, Rusija itd., za razliku od uobičajenog, za američke pojmove, ratovanja u nebranjenim zračnim prostorima – onog u Afganistanu, primjerice.

Potom je Kongres prisilio službu da nastavi barem razvoj i prototipove; dva američka prototipa ugovorena su za isporuku u fiskalnoj 2028., a u ožujku 2026. dodijeljeni su i novi ugovori vrijedni oko 2,4 milijarde dolara za nastavak rada. Dakle: za SAD Wedgetail još nije gotova priča.

A-50U/100

Ruski AWACS je, pak, Beriev A-50, odnosno modernizirani A-50U, na bazi transportnog Il-76. Uloga mu je ista: rano otkrivanje ciljeva, vođenje lovaca, nadzor zračnog prostora i koordinacija udara. No ruska flota ovih aviona je daleko manja.

FlightGlobal za 2025. vodi 12 Il-76 platformi u kategoriji A-50/100, ali to uključuje i neoperativne, modernizirane i prijelazne primjerke; CSIS je 2025. procjenjivao da Rusija operira sa svega sedam A-50U, dok je nakon gubitka jednog u 2024. i oštećenja drugog 2025. operativni broj vjerojatno još osjetljiviji nego što nominalni inventar sugerira.

A-50U Taganrog RVVS Izvor: Wikipedia

Problem sa zapadnim analizama i analitičarima posebno Rusije je što su se u retrospektivi pokazale posve bezvrijednima, bilo da se radi o broju raspoloživih vojnih sredstava, broju uništenih, broju aktivnih, tako da zapravo o ruskim AWACS-ima možemo sa sigurnošću reći jedino da ih imaju sigurno daleko manje od NATO-a, a koliko ih je aktivno - nitko osim ruske vojske nema pojma

Pošto?

Po pitanju cijene, usporedba je nezgodna jer su sustavi iz različitih epoha. Za E-3 američko zrakoplovstvo navodi 270 milijuna dolara po avionu u fiskalnim dolarima iz 1998., što je korisna povijesna referenca, ali nije poštena današnja usporedba. Kod E-7 je slika aktualnija: Pentagon je 2025. govorio o rastu procijenjene cijene s oko 588 na 724 milijuna dolara po avionu, a Reuters je 2024. prenio američki ugovor od 2,56 milijardi dolara za dva prototipa, pri čemu ta brojka uključuje i razvoj, integraciju, obuku i potporu, dakle nije čista “flyaway” cijena. Za A-50 nema usporedivo čvrste suvremene službene jedinične cijene; najčešće citirana otvorena procjena je oko 350 milijuna dolara po avionu, što treba čitati kao analitičku procjenu, ne kao službeni cjenik.

Ni odgovor na pitanje koliko traje izrada nije sasvim uredan, jer države rijetko objavljuju stvarni tvornički ciklus “od praznog trupa do predaje”. Ono što se može reći iz javno dostupnih podataka jest ovo: za E-3 su inženjerski, testni i evaluacijski radovi krenuli u listopadu 1975., a prvi primjerci stigli su u postrojbe u ožujku 1977., dakle otprilike godinu i pol do prve isporuke u tada novom programu.

Američki general i predsjednik Dwight D. Eisenhower Izvor: Wikipedia

Cijena smrti Općenito je vojna tehnologija nevjerojatno skupa, a vojna zrakoplovna tehnologija dodaje sloj dodatno nevjerojatne skupoće na ionako skupu eksploataciju i održavanje opreme. Vjerojatno je to najbolje objasnio američki general i kasnije predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower u svoj govoru poznatom kao Cross of Iron: “Cijena jednog modernog teškog bombardera je sljedeća: moderna ciglena škola u više od 30 gradova. To su dvije elektrane, od kojih svaka opslužuje grad od 60.000 stanovnika.

To su dvije vrhunske, potpuno opremljene bolnice.

To je nekih 50 milja (oko 80 km) betonskih cesta.

Jedan lovački avion plaćamo s pola milijuna bušela pšenice.

Jedan razarač plaćamo novim domovima koji bi mogli smjestiti više od 8.000 ljudi.” Uvodni dio govora počinje, pak: “Svaki proizvedeni top, svaki porinuti ratni brod, svaka ispaljena raketa predstavlja… krađu od onih koji su gladni i nisu nahranjeni…”

Kod E-7 za američko vojno zrakoplovstvo službeni plan sada predviđa oko četiri godine od prototipnog ugovora 2024. do isporuke dvaju prototipa u fiskalnoj 2028. (kalendarski do rujna 2028., ali američka vojna industrija je notorno nepouzdana s rokovima, tako da ostaje za vidjeti hoće li ovoga puta uspjeti ispuniti ugovor).

Južna Koreja je svoj ugovor za četiri E-7 sklopila 2006., a prvi avion dobila 2011., pa je ondje prvi primjerak došao nakon otprilike pet godina, a kompletiranje flote završilo 2012.

Za ruski A-50/A-50U ne postoji jednako čista službena metrika serijske gradnje; dostupniji su podaci o dugotrajnim modernizacijama nego o ritmu novogradnje.

Koliko takvih aviona danas uopće postoji? Ako gledamo glavne flote AEW&C/AWACS aviona, SAD po FlightGlobalu ima 19 E-3B/C/G i 2 E-7A u nabavi plus plan za još 24; NATO ima 14 E-3A i planirao je i 6 E-7A za buduću komponentu.

Rusija ima 12 A-50/100 u inventarskoj rubrici, ali stvarno operativnih vjerojatno manje.

Kina ima najmanje 14 KJ-500 u PLAAF-u, 8 KJ-500 u mornaričkom zrakoplovstvu, 11 KJ-200 i 4 KJ-2000, dakle daleko najbrojniju kopnenu AEW flotu izvan SAD-a.

Kina i ostali

Od ostalih većih korisnika vrijedi izdvojiti Japan s 4 E-767 i 18 E-2C/D, Australiju sa 6 E-7, Južnu Koreju s 4 E-7, Tursku s 4 E-7, Francusku s 4 E-3F, Saudijsku Arabiju s 5 E-3A i još 2 Saab 2000 AEW, Pakistan sa 7 Saab 2000 AEW i 4 Y-8 AEW, UAE s 5 GlobalEye, Singapur s 4 G550 AEW, Indiju s 3 A-50E i 3 ERJ-145 AEW, te Čile s 2 E-3D.

Kina je i ovdje posebna. Dok se na Zapadu rasprava dugo vrtjela oko zamjene E-3 za E-7, Kina je paralelno gradila više slojeva AEW flote: teške KJ-2000, srednje KJ-500 i lakše/taktičke sustave za kopnene i pomorske snage. Time Kina dobiva ne samo “jedan AWACS”, nego cijelu mrežu senzora i letećih zapovjednih točaka. U tom smislu, današnja utrka više nije samo pitanje tko ima bolji avion, nego tko ima više senzora raspoređenih po više razina bojišta.

KJ-2000 Izvor: Wikipedia

AWACS ostaje ključan za presretanje, zaštitu granica, proturaketnu i protuzračnu obranu, koordinaciju udara, upravljanje tankerima i spajanje svih sudionika zračne operacije u jednu sliku.

E-3, E-7 i A-50/100: tehnički pregled letećih zapovjednih centara

Boeing E-3 Sentry Osnova: Boeing E-3 Sentry (derivat putničkog Boeinga 707)

Uvođenje u službu: 1977.

Posada: tipično 4 člana letačke posade (2 pilota + navigator + inženjer leta) + 13–19 operatera misije (ovisno o konfiguraciji)

Duljina / raspon krila: 46,6 m / 44,4 m

Maksimalna masa (MTOW): ~156.000 kg

Pogon: 4 × turboventilatorska motora (TF33 ili modernizirane varijante) Performanse i uporaba: Krstareća brzina: ~780 km/h

~780 km/h Dolet (ferry): ~7.400 km

~7.400 km Izdržljivost u zraku: ~8–10 sati bez dopune goriva

~8–10 sati bez dopune goriva S dopunom goriva u zraku: znatno produženo (misije preko 18 sati u praksi) Radar i sustavi: Rotirajuća kupola (rotodome) promjera 9 m

Radar AN/APY-1/2 (modernizacije na APY-9 u nekim varijantama)

Domet detekcije: preko 400 km za ciljeve u zraku (ovisno o visini i veličini cilja)

preko 400 km za ciljeve u zraku (ovisno o visini i veličini cilja) 360° pokrivanje (mehaničkom rotacijom) Napomena: veliki broj posade i kompleksno održavanje proizlaze iz starije platforme i tehnologije.

Boeing E-7 Wedgetail Osnova: Boeing E-7 Wedgetail (derivat Boeing 737-700)

Operativna uporaba: Australija, Južna Koreja, Turska; UK uvodi; SAD u fazi uvođenja

Posada: 2 pilota + 8–10 operatera misije Dimenzije i masa: Duljina: 33,6 m

Raspon krila: 35,8 m

Maksimalna masa (MTOW): 77.500 kg Performanse: Krstareća brzina: 850 km/h

850 km/h Dolet: 6.500 km

6.500 km Izdržljivost: ~10+ sati (bez dopune)

~10+ sati (bez dopune) Punjenje goriva u zraku: da

da Radar i sustavi: Fiksni MESA (Multi-role Electronically Scanned Array) AESA radar

Nema rotirajuće kupole; pokrivanje 360° elektroničkim skeniranjem

Domet detekcije: preko 600 km za ciljeve u zraku (ovisno o profilu)

preko 600 km za ciljeve u zraku (ovisno o profilu) Brže osvježavanje slike i simultano praćenje većeg broja ciljeva Operativne razlike u odnosu na E-3: manja posada

manja masa i niži troškovi operacija

suvremenija avionika i podatkovne veze

oslanjanje na globalnu logistiku 737

Boeing E-7 Wedgetail Izvor: wikipedia

Berijev A-50 / A-50U / A-100 Osnova: Berijev A-50 (derivat Iljušina Il-76)

Modernizacije: A-50U (unaprijeđeni sustavi), A-100 (novi radar) Posada: letačka posada: 5 članova

operateri misije: 10–15 Dimenzije i masa: Duljina: 48,3 m

Raspon krila: 50,5 m

MTOW: 190.000 kg Performanse: Krstareća brzina: 750–800 km/h

750–800 km/h Dolet: 7.500 km

7.500 km Izdržljivost: ~7–9 sati bez dopune

~7–9 sati bez dopune Punjenje goriva u zraku: na nekim modelima Radar: Rotirajuća kupola (Shmel / modernizirani sustavi kod A-50U)

Domet detekcije: 400–600 km (ovisno o cilju) A-100 (novija varijanta): AESA radar

poboljšano praćenje i obrada podataka

Beriev A-50EI indijskog Ratnog zrakoplovstva Izvor: Wikipedia

Usporedni tehnički pregled