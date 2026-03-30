Sve o AWACS-ima, letećim radarskim i zapovjednim centrima

Vijest o uništenju američkog Boeinga E-7 Wedgetail u Saudijskoj Arabiji otvorila je pitanje koliko su takvi avioni ranjivi i koliko ih je uopće dostupno. Prema dostupnim informacijama iz medijskih izvora, pogođen je avion koji služi kao platforma za nadzor i zapovijedanje, što je izazvalo dodatnu pozornost jer se radi o jednoj od ključnih komponenti suvremenog zračnog ratovanja

Drago Galić ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 14:58
📷 Izvor: Wikipedia
Kad se govori o prevlasti u zraku pored samih borbenih zrakoplova koji nose oružje, veliki dio dosega ratnih zrakoplovstava čine pomoćni zrakoplovi koji sami ne nose ubojita sredstva, ali je njihova uloga u sukobima nezamjenjiva.

Nedavno smo pisali o zračnim tankerima, a sada nastavno na nedavno uništenje američkog AWACS-a u zračnoj bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji možemo se posvetiti i zrakoplovima u kategoriji AWACS/AEW&C  koji su leteći radarski i zapovjedni centri.

Kao i u kopnenom i pomorskom ratu, veće šanse za pobjedu ima onaj koji prvi vidi, prvi poveže podatke i prvi usmjeri vlastite snage, PZO i tankere na pravo mjesto. Upravo zato su AWACS/AEW&C  zrakoplovi među najvrjednijim platformama koje jedno ratno zrakoplovstvo može imati. Američko zrakoplovstvo ove zrakoplove definira kao platformu za nadzor, otkrivanje i praćenje ciljeva te za upravljanje borbom i zapovijedanje, dok je NATO-va terminologija za AWACS-e doslovce “eye in the sky“ - nebesko oko.

Klasični predstavnik te kategorije je Boeing E-3 Sentry, avion nastao na bazi putničkog Boeinga 707. Prepoznatljiv je po velikoj rotirajućoj kupoli iznad trupa, a u američkoj službi prvi je put uveden još 1977. Njegov radar i danas daje ono što kopneni radari i lovci sami ne mogu dati u istoj mjeri: široku sliku bojišta, pregled niskoletećih ciljeva, vođenje presretača, koordinaciju tankera i prijenos podataka prema zapovjednim središtima. Problem je u tome što je E-3 danas istodobno i staro i skupo rješenje: temelji se na 707-ici koje više nema u proizvodnji, traži veliku posadu i teško ga je održavati na željenoj razini raspoloživosti.

E-7 Wedgetail

Zato je nastao E-7 Wedgetail (ovaj koji je uništen u Saudijskoj Arabiji), nasljednik iste ideje, ali na znatno novijoj platformi 737-700. Za razliku od E-3, koji koristi rotirajuću kupolu, E-7 ima fiksni MESA AESA radar. To znači brže osvježavanje slike, fleksibilnije praćenje više sektora i manju mehaničku složenost. RAF navodi da Wedgetail donosi dugodometni nadzor, upravljanje borbom itd. - ono što u literaturi ide pod kraticom C4ISR  - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Posada Wedgetaila je dva pilota i deset operatera misije. Ukratko, E-7 je pokušaj da se ključna funkcija AWACSA zadrži, ali na manje rizičnoj i održivijoj bazi nego što je stari E-3.

Važno je naglasiti: E-7 već postoji i leti, ali američki E-7 još nije operativno uveden. Australija ih ima šest u službi, Južna Koreja četiri, Turska četiri, a Ujedinjena Kraljevina uvodi tri. USAF je 2023. planirao ukupno 26 primjeraka, zatim je 2025. pokušao zakočiti program zbog cijene i pitanja preživljavanja u „ugroženom okruženju“ (contested airspace) – dakle kod ratovanja s državama s vlastitim vojskama – kao što su Iran, Kina, Rusija itd., za razliku od uobičajenog, za američke pojmove, ratovanja u nebranjenim zračnim prostorima – onog u Afganistanu, primjerice.

Potom je Kongres prisilio službu da nastavi barem razvoj i prototipove; dva američka prototipa ugovorena su za isporuku u fiskalnoj 2028., a u ožujku 2026. dodijeljeni su i novi ugovori vrijedni oko 2,4 milijarde dolara za nastavak rada. Dakle: za SAD Wedgetail još nije gotova priča.

A-50U/100

Ruski AWACS je, pak,  Beriev A-50, odnosno modernizirani A-50U, na bazi transportnog Il-76. Uloga mu je ista: rano otkrivanje ciljeva, vođenje lovaca, nadzor zračnog prostora i koordinacija udara. No ruska flota ovih aviona je daleko manja.

FlightGlobal za 2025. vodi 12 Il-76 platformi u kategoriji A-50/100, ali to uključuje i neoperativne, modernizirane i prijelazne primjerke; CSIS je 2025. procjenjivao da Rusija operira sa svega sedam A-50U, dok je nakon gubitka jednog u 2024. i oštećenja drugog 2025. operativni broj vjerojatno još osjetljiviji nego što nominalni inventar sugerira.

A-50U Taganrog RVVS 📷 Izvor: Wikipedia
Problem sa zapadnim analizama i analitičarima posebno Rusije je što su se u retrospektivi pokazale posve bezvrijednima, bilo da se radi o broju raspoloživih vojnih sredstava, broju uništenih, broju aktivnih, tako da zapravo o ruskim AWACS-ima možemo sa sigurnošću reći jedino da ih imaju sigurno daleko manje od NATO-a, a koliko ih je aktivno - nitko osim ruske vojske nema pojma

Pošto?

Po pitanju cijene, usporedba je nezgodna jer su sustavi iz različitih epoha. Za E-3 američko zrakoplovstvo navodi 270 milijuna dolara po avionu u fiskalnim dolarima iz 1998., što je korisna povijesna referenca, ali nije poštena današnja usporedba. Kod E-7 je slika aktualnija: Pentagon je 2025. govorio o rastu procijenjene cijene s oko 588 na 724 milijuna dolara po avionu, a Reuters je 2024. prenio američki ugovor od 2,56 milijardi dolara za dva prototipa, pri čemu ta brojka uključuje i razvoj, integraciju, obuku i potporu, dakle nije čista “flyaway” cijena. Za A-50 nema usporedivo čvrste suvremene službene jedinične cijene; najčešće citirana otvorena procjena je oko 350 milijuna dolara po avionu, što treba čitati kao analitičku procjenu, ne kao službeni cjenik.

Ni odgovor na pitanje koliko traje izrada nije sasvim uredan, jer države rijetko objavljuju stvarni tvornički ciklus “od praznog trupa do predaje”. Ono što se može reći iz javno dostupnih podataka jest ovo: za E-3 su inženjerski, testni i evaluacijski radovi krenuli u listopadu 1975., a prvi primjerci stigli su u postrojbe u ožujku 1977., dakle otprilike godinu i pol do prve isporuke u tada novom programu.

Američki general i predsjednik Dwight D. Eisenhower 📷 Izvor: Wikipedia
Kod E-7 za američko vojno zrakoplovstvo službeni plan sada predviđa oko četiri godine od prototipnog ugovora 2024. do isporuke dvaju prototipa u fiskalnoj 2028. (kalendarski do rujna 2028., ali američka vojna industrija je notorno nepouzdana s rokovima, tako da ostaje za vidjeti hoće li ovoga puta uspjeti ispuniti ugovor).

Južna Koreja je svoj ugovor za četiri E-7 sklopila 2006., a prvi avion dobila 2011., pa je ondje prvi primjerak došao nakon otprilike pet godina, a kompletiranje flote završilo 2012.

Za ruski A-50/A-50U ne postoji jednako čista službena metrika serijske gradnje; dostupniji su podaci o dugotrajnim modernizacijama nego o ritmu novogradnje.

Koliko takvih aviona danas uopće postoji? Ako gledamo glavne flote AEW&C/AWACS aviona, SAD po FlightGlobalu ima 19 E-3B/C/G i 2 E-7A u nabavi plus plan za još 24; NATO ima 14 E-3A i planirao je i 6 E-7A za buduću komponentu.

Rusija ima 12 A-50/100 u inventarskoj rubrici, ali stvarno operativnih vjerojatno manje.

Kina ima najmanje 14 KJ-500 u PLAAF-u, 8 KJ-500 u mornaričkom zrakoplovstvu, 11 KJ-200 i 4 KJ-2000, dakle daleko najbrojniju kopnenu AEW flotu izvan SAD-a.

Kina i ostali

Od ostalih većih korisnika vrijedi izdvojiti Japan s 4 E-767 i 18 E-2C/D, Australiju sa 6 E-7, Južnu Koreju s 4 E-7, Tursku s 4 E-7, Francusku s 4 E-3F, Saudijsku Arabiju s 5 E-3A i još 2 Saab 2000 AEW, Pakistan sa 7 Saab 2000 AEW i 4 Y-8 AEW, UAE s 5 GlobalEye, Singapur s 4 G550 AEW, Indiju s 3 A-50E i 3 ERJ-145 AEW, te Čile s 2 E-3D.

Kina je i ovdje posebna. Dok se na Zapadu rasprava dugo vrtjela oko zamjene E-3 za E-7, Kina je paralelno gradila više slojeva AEW flote: teške KJ-2000, srednje KJ-500 i lakše/taktičke sustave za kopnene i pomorske snage. Time Kina dobiva ne samo “jedan AWACS”, nego cijelu mrežu senzora i letećih zapovjednih točaka. U tom smislu, današnja utrka više nije samo pitanje tko ima bolji avion, nego tko ima više senzora raspoređenih po više razina bojišta.

KJ-2000 📷 Izvor: Wikipedia
AWACS ostaje ključan za presretanje, zaštitu granica, proturaketnu i protuzračnu obranu, koordinaciju udara, upravljanje tankerima i spajanje svih sudionika zračne operacije u jednu sliku.

 

E-3, E-7 i A-50/100: tehnički pregled letećih zapovjednih centara

 

Boeing E-7 Wedgetail 📷 Izvor: wikipedia
Beriev A-50EI indijskog Ratnog zrakoplovstva 📷 Izvor: Wikipedia
Usporedni tehnički pregled

Značajka E-3 Sentry E-7 Wedgetail A-50 / A-50U
Platforma 707 737-700 Il-76
MTOW ~156 t ~77,5 t ~190 t
Posada (ukupno) ~17–23 ~10–12 ~15–20
Radar rotirajući AESA (fiksni) rotirajući
Domet detekcije >400 km >600 km 400–600 km
Izdržljivost 8–10 h ~10 h 7–9 h
Dopuna goriva da da ograničeno
Uvođenje 1977. 2000-te 1980-te

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi