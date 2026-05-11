Tihi nadzvučni X-59 "ubacio u višu brzinu": Prvi put odrađena dva leta u jednom danu

Eksperimentalni zrakoplov X-59, dizajniran za tihi nadzvučni let, postigao je novu prekretnicu u razvoju tijekom testiranja u istraživačkom centru Armstrong u Kaliforniji. U četvrtak, 30. travnja, NASA-in je tim prvi put uspješno izveo dva leta u istom danu, čime je intenzitet operacija podignut na novu razinu. Ovaj uspjeh predstavlja 11. i 12. let letjelice tijekom aktualne faze testiranja.

Na granici brzine zvuka

Tijekom ovih misija iznad pustinje Mojave, X-59 je dosegao visine između 3.657 i 13.106 metara. Brzine koje su postignute kretale su se u rasponu od 850 do 1.009 kilometara na sat, što odgovara vrijednostima od 0,8 do 0,95 Macha. Ovakav tempo omogućuje inženjerima prikupljanje znatno veće količine podataka u kraćem vremenskom razdoblju, što je ključno za daljnji razvoj tehnologije, kažu iz NASA-e.

Povećanje frekvencije letova izravno podržava ciljeve NASA-ine misije Quesst (Quiet Supersonic Technology), koja planira završiti prve dvije faze – proširenje operativnih granica i akustičnu validaciju – do kraja godine. Dvostruki letački dani strukturirani su tako da uključuju dva planirana polijetanja, s kratkim periodom između njih namijenjenim nadopuni goriva i pripremi sustava za drugi izlazak na pistu.

Prikupljanje podataka

Ubrzani proces testiranja provodi se uz strogo pridržavanje sigurnosnih protokola, dok je primarni fokus na postizanju strateških ciljeva misije na najbrži i najučinkovitiji način. Svaki let pruža nove uvide u aerodinamička svojstva zrakoplova, a fotografije snimljene tijekom drugog leta u danu potvrđuju stabilnost letjelice u različitim fazama leta. Uz to, objavljen je i kratki video snimljen iz pratećeg zrakoplova.

Uz kontinuirano održavanje visoke učestalosti letova i nastavak testiranja, u NASA-i se nadaju da se brzo približavaju trenutku kad će tehnologija tihog nadzvučnog leta postati standard. Time bi se, smatraju, u budućnosti mogla transformirati komercijalna avijacija i ponovno omogućiti nadzvučni letovi iznad kopna – tamo gdje su trenutačno zbog visoke razine buke zabranjeni (primjerice nad naseljenim kopnenim dijelom SAD-a).