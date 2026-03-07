United Airlines uvodi strogu zabranu konzumacije audio i video sadržaja bez slušalica

Avioprijevoznik je ažurirao pravila za svoje putnike, prema kojima sada smije ukloniti s leta ili čak trajno zabraniti let putnicima koji odbiju koristiti slušalice za audio sadržaj na letovima

Sandro Vrbanus subota, 7. ožujka 2026. u 08:21

United Airlines, jedna od vodećih američkih aviokompanija, bez velike je pompe promijenila svoj pravno obvezujući Ugovor o prijevozu krajem veljače. Novi pravilnik u sekciji koja govori o "odbijanju prijevoza", sada izričito navodi da putnici koji ne koriste slušalice dok slušaju audio ili gledaju video sadržaje na digitalnim uređajima mogu biti uklonjeni s leta – ili im čak može biti izrečena trajna zabrana leta tom kompanijom.

Nema slušanja bez slušalica

Ova promjena, koja je stupila na snagu krajem veljače, čini United prvim velikim zrakoplovnim prijevoznikom koji je takvu obvezu uvrstio u svoj pravilnik. Isto tako, ona svrstava nepropisno korištenje uređaja u istu kategoriju prekršaja kao što su neprimjereno ponašanje ili ometanje posade.

U praksi, očekuje se da će kabinsko osoblje prvo izdati upozorenje putniku koji ometa ostale glasnim zvukom s uređaja. Ako putnik odbije suradnju, posada sada ima jasnu pravnu osnovu za intervenciju. Za one koji su zaboravili vlastitu opremu, kompanija nudi besplatne slušalice, čime se eliminira izgovor za kršenje pravila zbog nedostatka opreme. Primarno, nova pravila pomažu održavanju ugodnog okruženja na letovima, kao što to čini i zabrana video ili glasovnih poziva nakon zatvaranja vrata aviona.

Tvrtka je u izjavi za medije naglasila da su oduvijek preporučivali korištenje slušalica, a sada su odlučili to formalizirati i u službenim pravilima, što je učinjeno paralelno s uvođenjem Starlinkovog satelitskog pristupa Interneta u flotu. Povećana dostupnost streaming servisa i video poziva tijekom leta potaknula je upravu na jasnije definiranje pravila ponašanja kako bi se očuvao mir u kabini.

Kršenje novih pravila može dovesti do odbijanja ukrcavanja, uklanjanja s leta ili čak doživotne zabrane letenja s Unitedom, uz mogućnost naknade štete tvrtki. Pravilo o obveznim slušalicama vrijedi na svim domaćim i međunarodnim letovima ove aviokompanije.

