Entuzijast je s 500 baterija odbačenih e-cigareta uspio napajati cijelu kuću

Youtuber Chris Doel dokumentirao je na svojem kanalu projekt u kojem je pokušao – i uspio – napajati vlastitu kuću koristeći isključivo baterije iz odbačenih jednokratnih e-cigareta ("vapeova"). Projekt je pokrenut kao odgovor na, kako navodi, "potpuno sulud" dizajn ovih proizvoda, koji sadrže potpuno ispravne, punjive litij-ionske baterije, ali su namijenjeni bacanju u smeće nakon samo jedne upotrebe. Problem je dodatno ilustrirao podatkom da se u Ujedinjenom Kraljevstvu u smeće baca i preko milijun takvih uređaja dnevno.

Kućni baterijski sustav

Njegov je cilj stoga bio prikupiti dovoljno takvih baterija za izradu kućnog baterijskog paketa kapaciteta oko 2.500 Wh, što bi bilo dovoljno za višednevno napajanje radionice ili otprilike osam sati napajanja prosječnog kućanstva. Iako je svojedobno sakupljao e-cigarete s ulica, za ovaj je projekt veću količinu dobio od trgovina koje zaprimaju povrat iskorištenih uređaja.

Bilo je tu i raznih izazova, poput činjenice da je otprilike polovica prikupljenih baterija bila oštećena ili neupotrebljiva jer su bile ispražnjene ispod napona od 3 V tijekom dugotrajnog stajanja. Kako bi izbjegao trošenje vremena na otvaranje tisuća potencijalno neispravnih uređaja, Doel je prvo konstruirao stroj za testiranje. No, čak i uz to, proces izdvajanja, testiranja i sortiranja 500-tinjak ispravnih baterija trajao je otprilike dva mjeseca. Potom je prionuo na sastavljanje svojeg "powerbanka za kuću".

Baterija iz vapea Chris Doel / YouTube screenshot

Po uzoru na Teslu

Baterijski sklop izgrađen je modularno, koristeći 3D printane držače koji spajaju po devet ćelija u paralelne module, da bi ti moduli zatim bili spajani u 14 redova povezanih u seriju – sve kako bi se postigao radni napon od oko 50 V. Po uzoru na baterijske pakete Teslinih vozila, svaka baterijska ćelija u sustavu spojena je preko vlastitog osigurača, što umanjuje rizik od kratkog spoja.

Sustav je finaliziran dodavanjem sustava za upravljanje baterijom koji nadzire napon i ispravnost svakog reda ćelija. Dovršena baterija uspješno je isporučila stabilnih 50 V. Koristeći inverter, autor je njime uspio napajti cijelu svoju radionicu, uključujući rasvjetu i opremu.

Finalni test uključivao je fizičko isključivanje kuće s elektroenergetske mreže, a baterija sastavljena od e-cigareta uspješno je preuzela napajanje cijelog kućanstva. Za kraj, video prikazuje kako sustav istodobno napaja rasvjetu, mikrovalnu pećnicu, pa čak i kuhalo za vodu – a da bi impresivno zaokružio priču i video o projektu montirao je, barem dijelom, korištenjem energije iz baterija odbačenih vapeova. Da trud nije bio uzaludan pokazuje i činjenica da je u samo četiri dana ovaj video prikupio 2,4 milijuna pregleda.