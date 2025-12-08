Povlači se 210.000 INIU power bankova prodanih na Amazonu zbog opasnosti od požara

Popularni INIU prijenosni punjači, model BI-B41, mogu se pregrijati i zapaliti. Tvrtka je zaprimila prijave o požarima i manjim ozljedama. Provjerite serijski broj i odmah prestanite s korištenjem

Prema informacijama Američke komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda (CPSC), s tržišta se povlači oko dvjesto deset tisuća prijenosnih punjača (power bankova) marke INIU zbog ozbiljnog rizika od požara i opeklina. Ovi su se uređaji prodavali isključivo putem globalne platforme Amazon.

Povlačenje se odnosi na INIU prijenosne punjače modela BI-B41, koji su bili dostupni za kupnju na Amazonu u razdoblju od kolovoza 2021. do travnja 2022. godine. Uređaji su prepoznatljivi po crnom ili plavom kućištu, s istaknutim INIU logom i LED svjetlom u obliku otiska šape na prednjoj strani.

Problem leži u tome što se ovi punjači mogu pregrijati do točke zapaljenja. Tvrtka INIU je potvrdila da je zaprimila najmanje 15 prijava o pregrijavanju, od čega je 11 slučajeva rezultiralo požarom, uzrokujući manje opekline kod korisnika i materijalnu štetu.

Važno je napomenuti da se povlačenje odnosi isključivo na uređaje sa sljedećim serijskim brojevima: 000G21, 000H21, 000I21 i 000L21.

Korisnicima koji posjeduju navedeni model savjetuje se da ga odmah prestanu koristiti. Svoj serijski broj mogu provjeriti na službenoj stranici za povlačenje proizvoda tvrtke INIU te se tamo registrirati za puni povrat novca.

Litij-ionske baterije su sveprisutne u modernoj elektronici, od pametnih telefona do električnih bicikala, no nose inherentan rizik. Stručnjaci upozoravaju da prestanete koristiti bilo koji uređaj s takvom baterijom ako primijetite neobičan miris, promjenu boje, prekomjerno zagrijavanje, promjenu oblika ili čudne zvukove. Zbog opasnosti od požara, takve se baterije ne smiju bacati u obično smeće, već ih je potrebno zbrinuti na za to predviđenim mjestima za opasni elektronički otpad.