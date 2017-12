Koliko je hardverski zahtjevan Destiny 2?

U posljednje vrijeme na tržište je stiglo nekoliko novih vrućih igračkih naslova od kojih smo neke odlučili iskoristiti za moderniziranje Bug Labove baterije testova za mjerenje performansi svekolikog hardvera. Bungijev Destiny 2 kojeg je recenzirao kolega Lučić vjerojatno je najrazvikaniji i najpopularniji takav naslov. Riječ je o nastavku akcijskog MMOFPS-a Destiny koji je lansiran 2014. godine isključivo za konzole i koji je Bungijeju i izdavaču Activisonu priskrbio podosta novaca.

Za razliku od prethodnika koji se igrao samo na konzoli, Destiny 2 stigao je i na PC računala, no zanimljivo je da Bungie nije sam odradio posao oko prilagodbe već je za to zaslužan Vicarious Visions, još jedan američki studio koji funkcionira pod okriljem Activisiona. Bungie je potražio pomoć vanjskog studija jer su željeli da se PC verzija igre bude posve prilagođena platformi, a ne da se ponaša kao jednostavan port s konzole. U cijelu priču ušla je i Nvidia, poznata po odličnoj optimizaciji svojih drivera za najnovije naslove. Uključivanje proizvođača grafičkih čipova u proces optimizacije igre najavljen je tijekom E3 sajma u Los Angelesu, početkom ove godine.

Koji su to dodaci koji čine Destiny 2 punokrvnim PC naslovom?

Puna podrška za 4K rezoluciju, HDR monitore, monitore s omjerom stranica 21:9 (dakle ultra wide), otključan framerate, prilagodljivi FOV odnosno kut gledanja i općenito velike mogućnosti prilagodbe postavki igre. Također ne treba zaboraviti na odličnu implementaciju samih kontrola – sučelje igre potpuno je prilagođeno kontroli pomoću miša i tipkovnice, bez zaostalih konzolaških elemenata. Da je Destiny 2 PC naslov zapravo je jasno već iz načina kako ga je moguće zaigrati na PC-ju – igra je dostupna isključivo na Blizzardovoj Battlenet platformi na kojoj su do sad bile dostupne isključivo Blizzardove mega-popularne PC igre.

Paralelno s lansiranjem igre na PC-ju (koja je inače kasnila oko mjesec dana u odnosu na verziju za konzole) Nvidija je lansirala i optimizirane drivere u verziji 388.00. Mi smo testove izveli čak i s nešto novijim driverima 388.13, no svejedno smo naišli na dosta glup problem – iz nekog razloga GeForce Experience aplikacija nije mogla modificirati postavke igre. Nvidija preko GeForce Experiencea nudi optimizacije za sve popularnije igre, a optimizacije ovise o hardverskim mogućnostima računala. Problem nažalost nismo uspjeli otkloniti, no to nas nije spriječilo da testiramo performanse.

Performanse smo mjerili s alatom OCAT s isključenim OSD-om odnosno overlayom. Destiny 2 ne dopušta korištenje OSD-ova usprkos tome što je 3D engine temeljen na DX11 API-ju, a razlog je otežavanje posla varalicama. Iz istog razloga u ovoj igri neće raditi FRAPS, ni RivaTuner ni NZXT-ov CAM. OCAT radi jer je riječ o kompleksnijem alatu, no samo ako se ne koristi OSD.

Naravno, usporedba ne bi bila potpuna da u cijelu priču nismo uključili i kartice temeljene na AMD-ovim Radeon GPU-ima, uključujući i atraktivnu Asusovu Strix izvedbu Vege 64. Radeonke su također testirane s optimiziranim driverima - Crimson Relive Edition 17.10.2 (iako su se u međuvremenu pojavili još noviji). Za testiranje svih kartica poslužio je Ryzen 7 1800X overklokiran na 4 GHz i sparen s 3.200-megahercnom memorijom.

Krećemo s 1080p rezolucijom koju koristi većina igrača i to na najvišim postavkama vizuala dostupnim u sklopu preseta Highest. Kartice su s obzirom na njihove tržišne i cjenovne odnose (barem one preporučene od strane proizvođača) iznimno balansirane. MSI-jev GTX 1080 Ti vodi na vrhu, a na oko 150 fps su GTX-ica 1080 i RX Vega 64. Na oko 90 fps se pak nalaze GeForce GTX 1060 s 6 GB memorije i AMD-ov pandan Radeon RX 580 s 8 GB memorije.

S prelaskom na 1440p situacija postaje jako zanimljiva. Na najvišim postavkama kvalitete prikaza RX Vega 64 skoro da dostiže GTX 1080 Ti i samim time opako tuče obični GTX 1080. Posve jednaku situaciju imamo u srednjoj cjenovnoj kategoriji gdje se RX 580 pokazuje kao bolji izbor nego GTX 1060. I premda bi čovjek očekivao da se poredak neće promijeniti ako poželimo izvući dodatne fpsove nauštrb malo lošije kvalitete prikaza, korištenjem preseta postavki High poredak se ponovo vraća na ono što smo vidjeli pri Full HD rezoluciji. Štoviše, GTX 1080 vuče ponešto iznad Vege 64.

Na maksimalnoj rezoluciji koju ova igra podržava (a i naš labovski monitor) usporedili smo samo tri najjače kartice jer jedine daju prihvatljiv framerate. Na postavkama Highest čak ni moćni GTX 1080 Ti nije dovoljan da bi se igra vrtila na 60+ fps. Tu opet vidimo da je Vega 64 osjetno bolja od GTX-a 1080 dok god se koristi najbolji vizuali koje igra može ponuditi. S prelaskom na profil High GTX 1080 preuzima vodstvo, no razlika nije tako velika kao u slučaju jačih postavki. GTX 1080 Ti pak s ovakvom kombinacijom postavki doseže skoro 100 fps što će reći da će igrači koji posjeduju G-Sync monitore koristiti ovakve, pa i slabije vizuale kako bi im ovakva akcijska igra radila maksimalno fluidno.

Kao što smo rekli na početku, Destiny 2 planiramo koristiti u našim hardverskim testovima, a također ćemo mu pridružiti i novoizašli Wolfenstein 2. Kako ova igra s modernim grafičkim karticama saznat ćete za koji dan.