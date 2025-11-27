Skeptik otkriva pogrešne zaključke i jača kritičko razmišljanje

Novi AI alat identificira logičke pogreške u online vijestima i tako pomaže čitateljima da bolje razumiju i procijene medijske sadržaje

Mladen Smrekar četvrtak, 27. studenog 2025. u 09:05
Skeptik ne donosi konačne sudove već čitateljima pomaže razumjeti strukturu argumenata 📷 Freepik
Skeptik ne donosi konačne sudove već čitateljima pomaže razumjeti strukturu argumenata Freepik

Istraživači Državnog sveučilišta Arizone (ASU) predstavili su Skeptik, novi AI alat za preglednik koji analizira vijesti na Internetu i automatski uočava skrivene logičke pogreške i pogrešne zaključke u tekstu. Skeptik koristi velike jezične modele slične onima u AI chatbotovima. On, kažu, ne donosi konačne sudove već čitateljima pomaže razumjeti strukturu argumenata, ukazujući na čvrstoću ili manjkavost dokaza te tako potiče kritičko razmišljanje umjesto pasivnog konzumiranja informacija.

Snimka zaslona Ad Fontes Media Bias Charta prikazuje distribuciju izvora vijesti s obzirom na njihovu pouzdanost i ocjene pristranosti 📷 Arlen Fan, Fan Lei, Steven R. Corman, Ross Maciejewski
Snimka zaslona Ad Fontes Media Bias Charta prikazuje distribuciju izvora vijesti s obzirom na njihovu pouzdanost i ocjene pristranosti Arlen Fan, Fan Lei, Steven R. Corman, Ross Maciejewski

Alat bojama označava različite vrste logičkih pogrešaka poput nejasnih izjava ili upitnih argumenata, a interaktivna objašnjenja dostupna su klikom miša. Čitatelj može u nekoliko slojeva vidjeti zašto neka tvrdnja može biti obmanjujuća, dobiti protudokaze i kontekst za bolje razumijevanje.

Sinergičan sustav

Sustav trenutno detektira devet uobičajenih vrsta pogrešaka, uključujući odabiranje grešaka, lažni uzrok i zavaravanje, a zatim ih vizualno povezuje s tekstom. Istraživanje, objavljeno na arXivu, otkriva da Skeptik uspješno identificira obmanjujuća obrazloženja u člancima o klimatskim promjenama, izbornim procesima i javnom zdravstvu te objašnjava složena pitanja bez senzacionalizma.

AI mora pomoći ljudima da jasnije razmišljaju i ne smije ih lišiti mogućnosti da sami donose zaključke; a Skeptik, tvrde autori, pokazuje kako se umjetna inteligencija i ljudska interpretacija mogu uskladiti i stvoriti sinergičan sustav koji čitateljima pomaže da bolje razumiju složene informacija i lakše otkriju dezinformacije u člancima koje čitaju.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi