Skeptik otkriva pogrešne zaključke i jača kritičko razmišljanje

Novi AI alat identificira logičke pogreške u online vijestima i tako pomaže čitateljima da bolje razumiju i procijene medijske sadržaje

Istraživači Državnog sveučilišta Arizone (ASU) predstavili su Skeptik, novi AI alat za preglednik koji analizira vijesti na Internetu i automatski uočava skrivene logičke pogreške i pogrešne zaključke u tekstu. Skeptik koristi velike jezične modele slične onima u AI chatbotovima. On, kažu, ne donosi konačne sudove već čitateljima pomaže razumjeti strukturu argumenata, ukazujući na čvrstoću ili manjkavost dokaza te tako potiče kritičko razmišljanje umjesto pasivnog konzumiranja informacija.

Snimka zaslona Ad Fontes Media Bias Charta prikazuje distribuciju izvora vijesti s obzirom na njihovu pouzdanost i ocjene pristranosti Arlen Fan, Fan Lei, Steven R. Corman, Ross Maciejewski

Alat bojama označava različite vrste logičkih pogrešaka poput nejasnih izjava ili upitnih argumenata, a interaktivna objašnjenja dostupna su klikom miša. Čitatelj može u nekoliko slojeva vidjeti zašto neka tvrdnja može biti obmanjujuća, dobiti protudokaze i kontekst za bolje razumijevanje.

Sinergičan sustav

Sustav trenutno detektira devet uobičajenih vrsta pogrešaka, uključujući odabiranje grešaka, lažni uzrok i zavaravanje, a zatim ih vizualno povezuje s tekstom. Istraživanje, objavljeno na arXivu, otkriva da Skeptik uspješno identificira obmanjujuća obrazloženja u člancima o klimatskim promjenama, izbornim procesima i javnom zdravstvu te objašnjava složena pitanja bez senzacionalizma.

AI mora pomoći ljudima da jasnije razmišljaju i ne smije ih lišiti mogućnosti da sami donose zaključke; a Skeptik, tvrde autori, pokazuje kako se umjetna inteligencija i ljudska interpretacija mogu uskladiti i stvoriti sinergičan sustav koji čitateljima pomaže da bolje razumiju složene informacija i lakše otkriju dezinformacije u člancima koje čitaju.