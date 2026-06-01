Hoće li povijesni IPO-i isušiti Bitcoin ili ga baš oni spašavaju?

Bitcoin je posljednjih sedam mjeseci proveo u silasku koji nitko ne naziva slomom, nego se tepa da je samo umor. Ima li mjesta optimizmu unatoč nadolazećim povijesnim IPO-ima koji će povući veliki novac s tržišta pa tako moguće inicirati i prodaju Bitcoina?

Ivan Podnar ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 14:40
Bug/AI
Bitcoin je krajem svibnja vrijedio oko 73.000 dolara. Godinu dana ranije bio je 32.500 dolara skuplji. U listopadu 2025. dotaknuo je rekord od 126.000 dolara, a godinu završio na 87.000. Sezona povijesnih izlazaka na burzu nadvija nad njim tamne oblake pa se s pravom mnogi pitaju ima li razloga za optimizam ili će mu i dalje padati vrijednost?

Strah za Bitcoin i srodnike

SpaceX uskoro izlazi na Nasdaq. Iznos koji se prikuplja, do 75 milijardi dolara, veći je od svega što su američke burze kroz cijelu 2025. skupile na svim izlascima zajedno. SpaceX nije sam. OpenAI priprema izlazak za kraj godine pri procijenjenoj vrijednosti do bilijuna dolara. Anthropic se spominje za listopad. Zbroji li se sve, do kraja 2026. tri kompanije mogle bi povući više od 240 milijardi dolara svježeg kapitala u dionice.

Tu počinje strah za Bitcoin i srodnike: kripto valute i visokorizične dionice pune se iz istih novčanika. Kad su ulagači raspoloženi za rizik, novac teče u kriptovalute. Kad se uplaše ili kad se pojavi nešto neodoljivo novo, bunar presuši za sve osim za pridošlicu. Veliki ulagački fondovi, da bi kupili povijesne dionice kompanije kao SpaceX, prodaju dio onoga što već drže, a sve češće tu su i Bitcoin ETF-ovi, fondovi koji drže stvarni bitcoin, a kupuju se na burzi kao obična dionica. A oni su krajem svibnja zabilježili šest uzastopnih dana odljeva, ukupno oko 1,26 milijardi dolara. Odljev znači da je iz fondova izašlo više novca nego što je ušlo, a to je najizravniji pokazatelj da opada interes za Bitcoin. Istovremeno, američka središnja banka drži vrata otvorenima za podizanje kamatnih stopa do prosinca. U okruženju gdje državne obveznice nude siguran i visok prinos bez ikakvog rizika, institucionalni ulagači gube motivaciju za držanje Bitcoina, koji ne donosi kamatu i podložan je velikim oscilacijama.

Ipak ima mjesta optimizmu

SpaceX u svom dokumentu prije izlaska prijavljuje 18.712 bitcoina. Po cijenama u trenutku objave to je oko 1,45 milijardi dolara, koje kompanija ne namjerava prodati. Čak ni nakon što je za prošlu godinu prijavila pet milijardi dolara gubitka, bitcoin je ostao u kasi. Drži ga kao rezervu, isto kao što druge kompanije drže gotovinu ili zlato, a novo američko računovodstveno pravilo dopušta da ga svako tromjesečje iskazuje po tržišnoj vrijednosti.

Posljedica je da svatko tko kupi dionicu SPCX automatski kupuje i komadić bitcoina, htio to ili ne. Najveći izlazak na burzu u povijesti, onaj koji bi navodno trebao isušiti kripto, ujedno je i najveće institucionalno priznanje bitcoina kao imovine.

Bitcoin do kraja godine između dviju sila

Jedna sila ga gura prema dolje: drenaža likvidnosti, odljevi iz fondova, neizvjesnost oko kamata, sve to ne pušta prema gore. Druga ga drži: ETF-ovi koji i dalje dnevno upijaju deset puta više bitcoina nego što ga rudari iskopaju, i kompanije koje ga sve otvorenije kupuju i drže na bilancama umjesto da ga prodaju. Optimizam se obično budi tek nakon što veliki IPO-i prođu. Povijesno gledano, nakon što se velika količina kapitala "parkira" u nove dionice i tržište se stabilizira, višak profita s burze često se ponovno vraća u Bitcoin kao diverzifikacija.

