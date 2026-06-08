Iznajmio kuću preko Airbnb-a, u nju se "uselili" roboti i napravili kaos

Iznajmljivač kuće potražuje više od 12.000 dolara od startupa The Bot Co., tvrdeći da su je unajmili pod lažnim izgovorom i pretvorili ih u improvizirani istraživački laboratorij te napravili veliku štetu

Sean Donovan, iznajmljivač iz San Francisca, podnio je tužbu protiv tehnološkog startupa The Bot Co. u kojoj tvrdi da je tvrtka unajmila njegovu kuću iz djetinjstva pod lažnim izgovorom kako bi u njoj potajno provodila testiranja robotskog prototipa. Prema tužbi podnesenoj pred Višim sudom u San Franciscu, Donovan potražuje 12.383,50 dolara naknade za štetu i neovlašteni ulazak u zaključane prostorije, navodeći da je kuća nakon četrnaestodnevnog najma ostavljena u potpunom neredu.

Neočekivani gosti

Kuća s četiri spavaće sobe i tri kupaonice iznajmljuje se preko platforme Airbnb od 2022. godine, a sporni najam realiziran je preko korisničkog računa bez prethodnih recenzija, pri čemu su unajmitelji tvrdili da je riječ o radnicima iz Tajlanda. Donovan je posumnjao u tu priču kad je došao odnijeti smeće te kroz prozor u blagovaonici uočio mnoštvo žica razvučenih po unutrašnjosti kuće i nepoznatu napravu na stolu pokraj čovjeka koji je tipkao po prijenosnom računalu. U razgovoru za lokalne medije, domaćin je opisao stroj kao glomazni uređaj nalik robotskom usisavaču na gusjenicama s četvrtastim stupovima i remenjem, dok ga u sudskoj dokumentaciji službeno naziva robotskim prototipom.

Pregledom snimki i zvučnih zapisa s vanjske sigurnosne kamere, vlasnik je utvrdio da je kroz kuću tijekom najma prošlo više od 30 različitih osoba te je čuo razgovore o radnim smjenama i cjelonoćnom radu. Na temelju tih dokaza, Donovan vjeruje da je njegova obiteljska kuća privremeno pretvorena u improvizirani laboratorij za istraživanje i razvoj tvrtke The Bot Co., startupa koji se bavi razvojem robota za kućanske poslove i iza kojeg stoji Kyle Vogt, bivši suosnivač i izvršni direktor propale tvrtke za robotaksije, Cruise.

Značajna šteta

Na popisu načinjene štete nalazi se nekoliko komada namještaja i obiteljskih dragocjenosti, uključujući blagovaonski stol star 70 godina i set keramičkog posuđa iz kojeg nedostaje jedan dio. Tužitelj također navodi oštećenja na stoliću, komodi te pločicama u kupaonici, ogrebotine na perilici rublja, mrlje na plahtama te nestanak stalka i cipela iz zaključanog ormara, što je u prijavi opisano kao potencijalno kazneno djelo.

Donovan je istaknuo da su svi predmeti i pribor u kući bili potpuno ispremiješani i ostavljeni na pogrešnim mjestima, zbog čega je morao uložiti iznimno mnogo truda u sanaciju i pospremanje objekta. Iznos potraživanja od nepunih 12.400 dolara predstavlja umanjenu cifru od realnih 22.000 dolara štete koju Donovan smatra opravdanom, a na smanjenje je pristao u dobroj vjeri kako bi proces zadržao u okvirima nadležnosti suda za sporove male vrijednosti.

Iz tužene tvrtke The Bot Co. za sada nema službenog očitovanja. Dodajmo i da je to kompanija koja je prije pola godine bila procijenjena na oko 2,5 milijarde dolara, prikupila preko 200 milijuna dolara investicija – a još uvijek nema niti centa prihoda niti je prikazala funkcionalne prototipe svojih kućanskih robota.