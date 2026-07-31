Jedna donja crtica u korisničkom imenu poslala nedužnog čovjeka u zatvor

Istražitelji tijekom istrage nisu primijetili razliku između jednog i dva znaka '_' u korisničkom imenu, zbog čega je nedužni čovjek završio u zatvoru na 18 mjeseci

Jedna jedina donja crtica u korisničkom imenu bila je dovoljna da nedužan čovjek provede godinu i pol u zatvoru. Naime, Kanađanin Brandon Klayme krajem srpnja oslobođen je svih optužbi nakon što je sud utvrdio da je tijekom istrage došlo do ključne pogreške u identifikaciji osumnjičenika.

Kako prenosi CBC, cijeli slučaj počeo je još 2020. godine kada su američke vlasti u Wisconsinu istraživale osobu osumnjičenu za posjedovanje dječje pornografije i namamljivanje maloljetnika. Osumnjičenik je na Kiku koristio korisničko ime fus__ro_dah, referencu na poznati uzvik iz Skyrima.

Problem je bio u tome što istražitelji nisu primijetili jedan važan detalj. Korisničko ime stvarnog osumnjičenika sadržavalo je dvije donje crtice nakon riječi "fus", dok je Klaymeovo korisničko ime bilo fus_ro_dah, s jednom donjom crticom.

Kada su putem sudskog naloga zatražili podatke povezane s korisničkim računom, trag ih je doveo upravo do Klaymea. Iako su korisnička imena bila različita, ta razlika tijekom istrage i suđenja uopće nije primijećena. Klayme je tako 2023. proglašen krivim te osuđen na 18 mjeseci zatvora i dodatnih 18 mjeseci uvjetne kazne.

Nevjerojatna pogreška otkrivena je tek tri godine kasnije, kada su njegovi odvjetnici pripremali žalbu. Tada je postalo jasno da ključni dokaz na kojem se temeljila presuda zapravo nije odgovarao Klaymeovu korisničkom računu. Žalbeni sud pritom je zaključio da ne postoji nikakva poveznica između njega i maloljetne žrtve, kao ni dokazi da je sudjelovao u razmjeni spornih fotografija ili poruka.

Istražitelji sada vjeruju da korisničko ime s dvije donje crtice pripada sasvim drugoj osobi iz Kalifornije.

„Policijski nalazi sadržavali su suptilnu pogrešku koja mi je promijenila tijek života“, izjavio je Klayme u žalbi.

Povjerenstvo koje je u srpnju ove godine ponovno razmotrilo slučaj zaključilo je da Klayme nikada nije ni trebao biti optužen, a kamoli osuđen. Nakon 18 mjeseci provedenih iza rešetaka i višegodišnje pravne borbe, sud ga je naposljetku oslobodio svih optužbi.