Zbog preglasne glazbe policija "partijaneru" oduzela bežični zvučnik, usput našli i puške

Protekle subote, 17. siječnja, nekoliko minuta nakon ponoći, policijski službenici Policijske postaje Čakovec i Interventne jedinice policije intervenirali su u naselju Kuršanec nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira. Dolaskom na mjesto događaja, utvrđeno je da je 20-godišnjak pod utjecajem alkohola iz obiteljske kuće putem prijenosnog zvučnika reproducirao glasnu glazbu, čime je kroz djelomično otvorena vrata i prozore remetio noćni mir sumještana.

Oduzeto "sredstvo izvršenja"

Zbog počinjenog prekršaja narušavanja javnog reda i mira, policijski službenici su odmah poduzeli mjere te su, uz podnošenje optužnog prijedloga, 20-godišnjaku oduzeli prijenosni zvučnik koji je služio kao sredstvo izvršenja prekršaja. PU međimurska ne navodi o kakvoj je vrsti prijenosnog zvučnika bila riječ, no čini se da je to bio neki "jači" model, koji je u stanju probuditi cijelo susjedstvo.

Međutim, rutinsko postupanje zbog buke dobilo je ozbiljniji epilog kada su policajci unutar kuće uočili nekoliko pušaka. Postupanje je odmah privremeno prekinuto radi ishođenja sudskog naloga, dok je mladić uhićen i priveden u policijsku postaju. Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu nešto kasnije izvršena je pretraga obiteljske kuće, pri čemu je – osim spomenutog zvučnika – oduzeto nekoliko komada vatrenog oružja: automatska puška "M 70 B1", ručno izrađena puška s drvenim kundakom te tzv. "Kalašnjikov" i optički ciljnik.

Protiv 20-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Također, mladić se suočava i s optužnim prijedlogom Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog narušavanja javnog reda i mira.