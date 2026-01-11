Alphabet prestigao Apple po vrijednosti i popeo se na drugo mjesto iza Nvidije

Alphabet, holding kompanija čiji najveći dio čini Google, postao je druga najvrjednija tvrtka svijeta, nakon što je njegova tržišna kapitalizacija prestigla onu Appleovu, prvi put od siječnja 2019. godine. Prema podacima sa tržišta s kraja proteklog radnog tjedna, Alphabetova kapitalizacija dosegla je 3,97 bilijuna dolara, dok je Appleova vrijednost pala na oko 3,85 bilijuna dolara, što je dovelo do smjene na drugom mjestu ljestvice. Vodeća tvrtka na svijetu ostala je Nvidia s ukupnom vrijednošću dionica od čak 4,5 bilijuna dolara.

​Smjena zbog AI-ja

Uspješan početak 2026. godine za Alphabet nastavak je impresivnog rasta koji je tvrtka zabilježila tijekom cijele 2025. kada im je vrijednost dionica skočile čak 65%. To je ujedno bilo najbolje godišnje kretanje Alphabeta još od 2009. godine (tada se vrijednost dionica udvostručila nakon globalne financijske krize). Tvrtka se tijekom 2025. promaknula u jednu od najboljih investicija među tehnološkim divovima, primarno zahvaljujući agresivnom ulaganju u razvoj umjetne inteligencije i impresivnim rezultatima njihovog Geminija.

Krajem prošle godine lansirana je serija AI modela Gemini 3, što je izazvalo pozitivan odjek na tržištu i taj sustav sada bilježi porast preuzimanja aplikacija te ozbiljno prijeti dominaciji ChatGPT-a. Analitičari vjeruju da bi ovaj trend mogao Googleu donijeti dugoročni rast prihoda, a izvršni direktor Sundar Pichai naglašavao je konstantno tijekom 2025. kako tvrtka svojom strategijom odgovara na rastuću potražnju na tržištu.

Nije za zanemariti niti segment poslovanja u oblaku. Google Cloud osigurao je tijekom posljednja tri kvartala 2025. više ugovora vrijednih preko milijardu dolara nego u kombiniranom ukupnom zbiru prethodne dvije godine. Financijski podaci pokazuju da je Alphabet u trećem kvartalu 2025. ostvario prihod od 102,3 milijarde dolara, što je rast od 14% godišnje, dok je neto dobit dosegla 35 milijardi dolara.

Apple u padu

Za razliku od Alphabeta, Apple se našao u teškoj situaciji jer nije uspio uhvatiti korak s konkurencijom u utrci za dominaciju na polju umjetne inteligencije, pa im shodno tome vrijednost dionica ne raste strelovito kao ostalima. Nedavno se doznalo i da će upravo Gemini vjerojatno biti pokretačka snaga osvježene Siri, za što će Apple svojem konkurentu Googleu plaćati čak oko milijardu dolara na godinu. Dakle – još jedna pobjeda za Google na račun Applea.

Nakon Nvidije, Alphabeta i Applea, na ljestvici najvećih svjetskih kompanija nalaze se Microsoft i Amazon, a dominaciju tehnoloških kompanija u top 10 (tamo su još TSMC, Meta, Broadcom i Tesla) remeti tek naftni div Saudi Aramco na 9. mjestu s kapitalizacijom od 1,5 bilijuna dolara.