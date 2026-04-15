Amazon kupuje Globalstar, ključnog partnera za Appleove satelitske funkcije

Preuzimanjem Globalstara Amazon želi proširiti mogućnosti svoje LEO mreže i uvesti nove direct-to-device usluge. Postojeće satelitske funkcije na iPhoneima i Apple Watchu pritom ostaju nepromijenjene

Amazon je objavio da preuzima Globalstar, tvrtku koja upravlja konstelacijom satelita u niskoj Zemljinoj orbiti koja omogućuje Appleove satelitske funkcije na iPhoneima i Apple Watchu.

Prema navodima iz službenog priopćenja, Amazon planira iskoristiti Globalstarovu infrastrukturu za razvoj vlastitih direct-to-device usluga u sklopu mreže Amazon Leo. Time želi mobilnim operaterima omogućiti proširenje glasovnih, tekstualnih i podatkovnih usluga izvan dosega zemaljskih mreža, uz, naravno, naplatu.

„Kombiniranjem dokazane stručnosti i snažnih temelja Globalstara s Amazonovom usmjerenošću na korisnike i inovacije, korisnici mogu očekivati bržu i pouzdaniju uslugu na više lokacija, što znači da će ostati povezani s ljudima i stvarima koje su im najvažnije. Veselimo se pružanju podrške korisnicima Applea putem sustava Leo D2D te suradnji s mobilnim operaterima kako bismo proširili pokrivenost na svaki kutak planeta", izjavio je Panos Panay, viši potpredsjednik za uređaje i usluge u Amazonu.

U sklopu preuzimanja potpisan je i sporazum s Appleom prema kojem će Amazon nastaviti pružati postojeće satelitske usluge, bez očekivanih promjena za korisnike, uz potencijalna poboljšanja zahvaljujući integraciji dviju mreža.