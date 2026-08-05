Amazon premašio tržišnu vrijednost od 3 bilijuna dolara

Snažan rast poslovanja AWS-a i sve veća ulaganja u umjetnu inteligenciju pogurali su Amazon među rijetke kompanije čija tržišna vrijednost premašuje 3 bilijuna dolara

Amazon je prvi put u svojoj povijesti premašio tržišnu vrijednost od 3 bilijuna dolara, pridruživši se tako malom krugu velikih tehnoloških tvrtki koji su dosegnuli tu granicu. Rast je potaknut snažnim poslovnim rezultatima i sve većom potražnjom za uslugama u cloudu, koje pogoni procvat umjetne inteligencije.

Kako prenosi Reuters, dionice Amazona ovog su ponedjelka porasle pet posto, na rekordnih 285,01 dolara, dok su od početka godine u plusu više od 23 posto. Tvrtka je prošlog tjedna izvijestila o najbržem rastu poslovanja svoje cloud platforme AWS u više od četiri godine te povećala procjenu ovogodišnjih kapitalnih ulaganja.

Amazon je granicu od 2 bilijuna dolara dosegnuo u lipnju 2024., a do 3 bilijuna stigao je za nešto više od dvije godine. Velik dio rasta pripisuje se AWS-u i partnerstvima s tvrtkama poput OpenAI-a, Anthropica i Mete.

Trenutno najvrjednije tehnološke tvrtke na svijetu

Tržišna vrijednost* 1. Nvidia ≈ 5,0 bilijuna USD 2. Apple ≈ 4,7 bilijuna USD 3. Alphabet (Google) ≈ 3,9 bilijuna USD 4. Microsoft ≈ 3,2 bilijuna USD 5. Amazon ≈ 3,0 bilijuna USD

*Vrijednosti su približne i mijenjaju se svakodnevno s kretanjem cijena dionica