Amazon se zadužio 17,5 milijardi dolara zbog ulaganje u AI

Tehnološke kompanije troše basnoslovne svote novca kako bi održale korak u utrci u naoružanju umjetnom inteligencijom, a dugovi im se gomilaju. U jeku tih aktivnosti, Amazon je potpisao ugovor o zajmu vrijednom otprilike 17,5 milijardi dolara s nizom financijskih institucija, kako prenosi TechCrunch. To pokazuje koliko agresivno tehnološki div financira svoja sve veća ulaganja u sektor umjetne inteligencije, koji svjedoči neviđenoj potrošnji među vodećim tehnološkim igračima.

Banke koje stoje iza ovog impresivnog zajma navodno uključuju divove kao što su Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC i BofA Securities. Ugovor je sklopljen kao zajam s odgođenim povlačenjem, što znači da Amazon može povlačiti sredstva prema vlastitom rasporedu umjesto da preuzme cijeli iznos odjednom. To mu daje veliku fleksibilnost u odlučivanju kako i kada će novac biti iskorišten. Iako iz Amazona poručuju da će se sredstva koristiti za "opće korporativne svrhe", analitičari su gotovo jednoglasni u procjeni da je ovaj novac izravno namijenjen za goleme kapitalne izdatke povezane s razvojem AI-ja. Ovaj zajam dolazi samo dva dana nakon vijesti da je Amazon prikupio dodatnih 14 milijardi dolara prodajom obveznica u Kanadi, čime je ukupno novo financiranje u samo 48 sati doseglo vrtoglavih 31,5 milijardi dolara.

Cijena AI dominacije

Ovo nije izolirani slučaj. Amazon je javno obznanio namjeru da u 2026. godini potroši oko 200 milijardi dolara na kapitalne izdatke, s primarnim fokusom na jačanje infrastrukture svoje platforme Amazon Web Services (AWS) za potrebe umjetne inteligencije i računalstva u oblaku. Ta ogromna investicija usmjerena je na širenje podatkovnih centara, nabavu specijaliziranih čipova i poboljšanje mrežne opreme kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za AI uslugama. Izvršni direktor Andy Jassy istaknuo je da nikada nisu vidjeli tehnologiju koja raste tako brzo kao što je to slučaj s umjetnom inteligencijom. Strategija tvrtke je višeslojna i ne uključuje samo izgradnju infrastrukture, već i značajna ulaganja u AI tvrtke. Amazon je, na primjer, uložio deset milijardi dolara u AI startup Anthropic, s potencijalom za dodatnih 15 milijardi.

Amazon nije jedini koji se masovno zadužuje. Kako bi financirale novu AI infrastrukturu poput čipova i podatkovnih centara, i ostale kompanije posežu za povijesno visokim kapitalnim izdacima. Prije otprilike tjedan dana, Alphabet, krovna kompanija Googlea, objavila je da planira prikupiti 80 milijardi dolara prodajom dionica kako bi "uravnoteženo financirala svoja ulaganja uz očuvanje zdrave bilance". Meta je također najavila planove za prikupljanje 30 milijardi dolara prodajom obveznica, što je njihova najveća prodaja ikada. Čini se da se financijska slika Big Techa mijenja; divovi koji su se povijesno oslanjali na vlastiti golemi novčani tok sada se sve više okreću vanjskim tržištima kako bi financirali kapitalno intenzivnu utrku za prevlast u području umjetne inteligencije.

Novi financijski krajolik

Razmjeri zaduživanja zapanjujući su čak i po standardima Silicijske doline. Zajednička potrošnja na AI infrastrukturu od strane Googlea, Microsofta, Amazona i Mete trebala bi se približiti iznosu od 600 milijardi dolara u 2026. godini. Pitanje koje si investitori i analitičari sve češće postavljaju nije - je li ta potrošnja nužna, već hoće li se povrat uloženog ikada opravdati. Neki analitičari predviđaju da bi Amazonov slobodni novčani tok u 2026. mogao postati negativan zbog razmjera ulaganja u AI. Ipak, dugoročna strategija čini se kao proračunati rizik. Stručnjaci ističu da je Amazon u jedinstvenoj poziciji da unovči svoju AI infrastrukturu na dva načina: prodajom AI usluga korisnicima putem AWS-a i internim korištenjem AI-ja za poboljšanje svojih maloprodajnih i oglašivačkih poslova. Rast AWS-a i dalje je snažan pokretač, a njegovi prihodi povezani s umjetnom inteligencijom već su na značajnoj uzlaznoj putanji.