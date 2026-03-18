AMD će koristiti Samsungovu HBM4 memoriju za AI podatkovne centre

Kombinacija Instinct GPU-ova i Epyc procesora, uz infrastrukturu poput AMD-ove Helios platforme, trebala bi omogućiti razvoj naprednijih AI sustava za podatkovne centre

AMD je objavio da će za svoje nadolazeće AI proizvode koristiti Samsungovu HBM4 memoriju. Radi se o rješenju koje će se implementirati u novi AI akcelerator Instinct MI455X, kao i u AMD-ove Epyc procesore šeste generacije kodnog imena Venice.

Suradnja dviju tvrtki formalizirana je memorandumom o razumijevanju, koji je potpisan u Samsungovu proizvodnom kompleksu u Pyeongtaeku u Južnoj Koreji. Događaju su prisustvovali izvršna direktorica AMD-a Lisa Su te izvršni direktor i potpredsjednik Samsung Electronicsa, Young Hyun Jun.

“Pokretanje sljedeće generacije AI infrastrukture zahtijeva duboku suradnju unutar industrije. Uzbuđeni smo što proširujemo suradnju sa Samsungom, spajajući njihovo vodstvo u naprednoj memoriji s našim Instinct GPU-ovima, Epyc CPU-ima i rack-scale platformama. Integracija kroz cijeli računalni stack, od silicija do sustava i racka, ključna je za ubrzanje AI inovacija koje imaju stvarni učinak u velikim razmjerima”, priopćila je Su.

Inače, Samsungova HBM4 memorija proizvodi se u 10-nanometarskom procesu uz 4-nanometarski logički bazni čip te nudi brzine obrade do 13 Gbps i maksimalnu propusnost od 3,3 TB/s. Samsung i AMD također će surađivati na visokoučinkovitoj DDR5 memoriji optimiziranoj za nadolazeće Epyc procesore.

Dvije tvrtke će, kako se navodi u službenom priopćenju, „razmotriti i mogućnosti foundry partnerstva”, prema kojem bi Samsung pružao proizvodne usluge za AMD-ove proizvode sljedeće generacije.