AMD i Anthropic sklopili strateško partnerstvo vrijedno pet milijardi dolara

Anthropic će od 2027. početi uvoditi AMD-ove nove AI akceleratore u podatkovne centre, a dvije će tvrtke surađivati i na razvoju softvera te optimizaciji Claude AI modela

AMD i Anthropic najavili su strateško partnerstvo usmjereno na razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju. U sklopu suradnje, Anthropic će u svoje podatkovne centre postupno uvoditi AMD-ove grafičke procesore iz serije Instinct MI450, dok se AMD obvezao uložiti do pet milijardi američkih dolara u vlasnički kapital tvrtke Anthropic.

Prva faza implementacije trebala bi započeti u prvoj polovici 2027. godine, kada će Anthropic početi uvoditi prvi gigavat računalnih kapaciteta temeljenih na AMD Helios serverskim rješenjima. Ukupno planirana infrastruktura dosegnut će do dva gigavata računalne snage.

Foto: AMD

Anthropic će koristiti Helios sustave opremljene AMD-ovim AI akceleratorima Instinct MI455X, procesorima EPYC "Venice", mrežnim rješenjima Pensando te softverskom platformom ROCm. Tvrtka već koristi AMD-ove akceleratore Instinct MI355X, a nova implementacija predstavlja proširenje postojeće suradnje.

"Iznimno nam je drago što produbljujemo partnerstvo s tvrtkom Anthropic i uvodimo AMD Helios na gigavatnoj razini. Ova suradnja spaja vodeću ulogu Anthropica u razvoju najnaprednijih sustava umjetne inteligencije s punom snagom AMD-ovih tehnologija za računalstvo visokih performansi. Zajedno ćemo ubrzati široku primjenu umjetne inteligencije i učiniti Helios jednom od vodećih platformi za infrastrukturu umjetne inteligencije nove generacije", izjavila je Lisa Su, predsjednica i glavna izvršna direktorica AMD-a.

Osim hardverske infrastrukture, partnerstvo uključuje i višegodišnju suradnju razvojnih timova dviju tvrtki. Anthropicov AI model Claude koristit će se za optimizaciju radnih opterećenja na AMD-ovim AI akceleratorima te za ubrzavanje razvoja softverske platforme ROCm. AMD je također najavio širu primjenu Claudea unutar svojih timova za razvoj proizvoda i inženjering.

Cijelo priopćenje AMD-a možete pogledati ovdje.