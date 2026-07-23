AMD i Anthropic sklopili strateško partnerstvo vrijedno pet milijardi dolara
Anthropic će od 2027. početi uvoditi AMD-ove nove AI akceleratore u podatkovne centre, a dvije će tvrtke surađivati i na razvoju softvera te optimizaciji Claude AI modela
AMD i Anthropic najavili su strateško partnerstvo usmjereno na razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju. U sklopu suradnje, Anthropic će u svoje podatkovne centre postupno uvoditi AMD-ove grafičke procesore iz serije Instinct MI450, dok se AMD obvezao uložiti do pet milijardi američkih dolara u vlasnički kapital tvrtke Anthropic.
Prva faza implementacije trebala bi započeti u prvoj polovici 2027. godine, kada će Anthropic početi uvoditi prvi gigavat računalnih kapaciteta temeljenih na AMD Helios serverskim rješenjima. Ukupno planirana infrastruktura dosegnut će do dva gigavata računalne snage.
Anthropic će koristiti Helios sustave opremljene AMD-ovim AI akceleratorima Instinct MI455X, procesorima EPYC "Venice", mrežnim rješenjima Pensando te softverskom platformom ROCm. Tvrtka već koristi AMD-ove akceleratore Instinct MI355X, a nova implementacija predstavlja proširenje postojeće suradnje.
"Iznimno nam je drago što produbljujemo partnerstvo s tvrtkom Anthropic i uvodimo AMD Helios na gigavatnoj razini. Ova suradnja spaja vodeću ulogu Anthropica u razvoju najnaprednijih sustava umjetne inteligencije s punom snagom AMD-ovih tehnologija za računalstvo visokih performansi. Zajedno ćemo ubrzati široku primjenu umjetne inteligencije i učiniti Helios jednom od vodećih platformi za infrastrukturu umjetne inteligencije nove generacije", izjavila je Lisa Su, predsjednica i glavna izvršna direktorica AMD-a.
Osim hardverske infrastrukture, partnerstvo uključuje i višegodišnju suradnju razvojnih timova dviju tvrtki. Anthropicov AI model Claude koristit će se za optimizaciju radnih opterećenja na AMD-ovim AI akceleratorima te za ubrzavanje razvoja softverske platforme ROCm. AMD je također najavio širu primjenu Claudea unutar svojih timova za razvoj proizvoda i inženjering.
Cijelo priopćenje AMD-a možete pogledati ovdje.