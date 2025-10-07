AMD i OpenAI potpisali strateško partnerstvo za razvoj AI infrastrukture

Partnerstvo između AMD-a i OpenAI-ja dio je šireg trenda jačanja suradnje između proizvođača hardvera i vodećih AI tvrtki u trenutku kada globalna potražnja za AI hardverom ubrzano raste

AMD i OpenAI objavili su strateško partnerstvo kojim će tijekom narednih godina zajednički razvijati i implementirati infrastrukturu za umjetnu inteligenciju temeljenu na AMD-ovim GPU-ovima. Sporazum obuhvaća isporuku do šest gigavata računalne snage kroz više generacija AMD-ovih Instinct GPU-ova, počevši s prvom fazom od jednog gigavata u drugoj polovici 2026. godine.

Prema priopćenju ADM-a, suradnja produbljuje postojeće odnose dviju tvrtki započete s modelima MI300X i MI350X te uključuje razvoj novih rješenja na razini cijelog AI ekosustava. Cilj je, kako navode iz AMD-a i OpenAI-ja, ubrzati napredak generativne umjetne inteligencije i omogućiti njezinu širu dostupnost.

Kako bi se dodatno učvrstilo partnerstvo, AMD je OpenAI-ju ponudio opciju kupnje do 160 milijuna dionica, čije će aktiviranje ovisiti o ostvarenju dogovorenih tehničkih i komercijalnih ciljeva. Prvi udio vezan je uz početno postavljanje jednog gigavata GPU infrastrukture, dok će ostali slijediti kako se projekt bude širio.

„Oduševljeni smo partnerstvom s OpenAI-jem kako bismo omogućili računalnu snagu za umjetnu inteligenciju u dosad neviđenim razmjerima. Ova suradnja spaja najbolje od AMD-a i OpenAI-ja te stvara obostranu korist koja omogućuje izgradnju najambicioznije AI infrastrukture na svijetu i doprinosi napretku cijelog AI ekosustava“, priopćila je Lisa Su, predsjednica i glavna izvršna direktorica AMD-a.

Uz to, financijska direktorica AMD-a, Jean Hu, procijenila je da bi suradnja mogla donijeti tvrtki desetke milijardi dolara prihoda i imati pozitivan utjecaj na dobit po dionici.