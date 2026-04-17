Američki proizvođač obuće okrenuo se AI-ju, vrijednost dionica odletjela u nebo

Allbirds, posrnula marka modne obuće, ovih se dana veže uz nevjerojatnu poslovnu priču. Nakon što su napustili tenisice, promijenili ime i okrenuli se AI-ju, ulagači su "poludjeli" za njima

Sandro Vrbanus petak, 17. travnja 2026. u 14:15

Posljednjih dana glavna priča u Silicijskoj dolini i na Wall Streetu je američki proizvođač tenisica Allbirds, čija je strateška transformacija i preimenovanje u NewBird AI pokrenula intenzivne rasprave o održivosti novog tržišnog mjehura, potaknutoga svime vezanim uz umjetnu inteligenciju.

Eksplozivan rast vrijednosti

Priča je započela iznenada, protekle srijede, kad je tvrtka Allbirds Inc., koja se proslavila proizvodnjom minimalističkih tenisica od merino vune i bila smatrana neformalnom uniformom tehnoloških radnika, službeno objavila da – u potpunosti napušta industriju obuće. Umjesto fokusa na ekološki održivu modu, tvrtka će se transformirati u pružatelja usluga računalne infrastrukture za umjetnu inteligenciju pod novim imenom NewBird AI.

Ova objava rezultirala je odmah i eksplozivnim skokom cijene dionica na burzi Nasdaq, gdje je vrijednost njihove dionice (ticker BIRD) s početnih 2,49 dolara poletjela unutar jednog trgovinskog dana na preko 24 dolara, što predstavlja skok od gotovo 900%. Tržišna kapitalizacija tvrtke, koja je dan ranije iznosila skromnih 22 milijuna dolara, u trenucima najveće euforije premašila je 165 milijuna dolara.

Skok iz problema u AI

Odluka o promjeni smjera poslovanja nije došla slučajno, već kao odgovor na višegodišnje poslovne gubitke i drastičan pad popularnosti brenda koji je na vrhuncu, prilikom izlaska na burzu 2021. godine, bio procijenjen na više od 4 milijarde dolara. U razdoblju između 2022. i 2025. godine, prihodi tvrtke doživjeli su kolaps. Pali su s 298 milijuna na 152 milijuna dolara, što je dovelo do zatvaranja gotovo svih fizičkih trgovina u Sjedinjenim Američkim Državama početkom ove godine.

Kako bi provela ovu radikalnu tranziciju, tvrtka je krajem ožujka prodala svoj brend i svu imovinu vezanu uz obuću grupaciji American Exchange Group za 39 milijuna dolara. Ono što je ostalo od Allbirdsa zapravo je javno izlistana "prazna" kompanija (shell company) koja sada nastoji iskoristiti golemu strukturnu potražnju za procesorskom snagom potrebnom za razvoj i treniranje modela umjetne inteligencije.

BIRD - ptičica je poletjela na Nasdaqu, hoće li i tvrdo prizemljiti?
Analitičari primjećuju da je ovaj potez jedan od najoštrijih primjera napuštanja osnovne djelatnosti s ciljem priključivanja aktualnom trendu na tržištu kapitala. Allbirds je u svojem službenom priopćenju istaknuo kako je uspon razvoja i usvajanja umjetne inteligencije stvorio neviđenu potražnju za specijaliziranim računalstvom visokih performansi, koju trenutačno tržište ne uspijeva zadovoljiti. NewBird AI se, stoga, gradi s ciljem da premosti taj jaz, inicijalno se fokusirajući na nabavu i iznajmljivanje grafičkih procesora (GPU).

Tipičan primjer "mjehura"

Iako tvrtka u trenutku objave nije posjedovala baš nikakvu tehnološku infrastrukturu niti inženjerski kadar za ulazak u svijet AI infrastrukture, tržišna euforija potaknuta samim spominjanjem umjetne inteligencije bila je dovoljna da privuče masovan priljev spekulativnog kapitala. Središnji dio strategije NewBird AI-ja temelji se na osiguravanju 50 milijuna dolara od neimenovanog investitora. Ta će sredstva biti primarno utrošena na nabavu grafičkih procesora, s kojima će potom poslovati po modelu "GPU-as-a-Service", iznajmljujući ih onima kojima je računalna snaga prijeko potrebna.

Mnogi smatraju da je ovdje tek riječ o pokušaju spašavanja onoga što je ostalo od nekad moćne tvrtke kroz uključivanje u najnoviji tehnološki trend, u nadi se da će "aura" umjetne inteligencije privući nove ulagače i podići vrijednost dionice bez obzira na stvarne operativne sposobnosti kompanije.

Špekulativni AI mjehur nikad nije bio veći, a sve oči špekulanata investitora uprte su ka posebnom sastanku dioničara Allbirdsa, zakazanom za 18. svibnja. Ako plan uprave tamo prođe na glasanju, postojeći dioničari bit će nagrađeni posebnom dividendom iz sredstava dobivenih prodajom brenda obuće, dok će oni koji odluče zadržati svoje pozicije postati dioničari NewBird AI-ja, koji će pak morati dokazati da njihova strategija iznajmljivanja GPU-ova može generirati stabilne prihode u izrazito kompetitivnom okruženju.

