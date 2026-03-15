Anduril i američka vojska sklopili ugovor vrijedan do 20 milijardi dolara

Tehnološka tvrtka Anduril, koju je osnovao Palmer Luckey, osigurala je desetogodišnji ugovor s američkom vojskom vrijedan do 20 milijardi dolara za modernizaciju bojnog polja softverom i autonomnim sustavima

Bug.hr nedjelja, 15. ožujka 2026. u 08:18

Američka vojska objavila je sklapanje značajnog ugovora s obrambeno-tehnološkom tvrtkom Anduril, čija bi vrijednost mogla doseći čak 20 milijardi dolara. Prema objavi, ugovor započinje s petogodišnjim "osnovnim razdobljem", uz mogućnost produljenja na dodatnih pet godina, a obuhvaća Andurilov hardver, softver, infrastrukturu i usluge. Iz vojske su pojasnili kako ovaj jedinstveni korporativni ugovor objedinjuje ono što je ranije bilo više od 120 odvojenih nabavnih postupaka za Andurilova komercijalna rješenja.

Ovaj potez naglašava promjenu paradigme u vojnoj nabavi, s fokusom na brzu implementaciju komercijalno dostupnih tehnologija. "Moderno bojno polje sve je više definirano softverom", izjavio je Gabe Chiulli, glavni tehnološki direktor Ureda glavnog informacijskog direktora Ministarstva obrane. "Kako bismo zadržali našu prednost, moramo biti u stanju nabavljati i implementirati softverske sposobnosti brzo i učinkovito".

Tko stoji iza Andurila?

Palmer Luckey
Palmer Luckey

Anduril je suosnovao Palmer Luckey, inovator prethodno poznat po prodaji svojeg VR startupa Oculus Facebooku, danas poznatom kao Meta. Njegov odlazak iz Facebooka uslijedio je nakon kontroverze vezane uz medijske napise o njegovim donacijama političkoj skupini koja podržava Trumpa. Luckey je više puta inzistirao da su mediji pogrešno predstavili njegove političke stavove, no čini se kako su on i Anduril pronašli snažnu podršku unutar druge Trumpove administracije. Njegova vizija preuređenja američke vojske pomoću autonomnih borbenih zrakoplova, dronova i podmornica očito je dobro prihvaćena.

Tvrtka, koja je ime (slično kao i Palantir) dobila po čarobnom predmetu iz "Gospodara prstenova", prošle je godine ostvarila prihod od oko dvije milijarde dolara, kako navodi The New York Times. Uz to, zasebni izvještaji sugeriraju da Anduril trenutno pregovara o novoj rundi financiranja koja bi valuaciju tvrtke mogla podići na vrtoglavih 60 milijardi dolara.

Ova objava dolazi u vrijeme dok se Ministarstvo obrane suočava s izazovima u suradnji s drugim tehnološkim divovima. Trenutno je u sporu s tvrtkom Anthropic, koja je tužila Ministarstvo zbog oznake prijetnje opskrbnom lancu nakon neuspjelih pregovora. Istovremeno, OpenAI se suočio s negativnim reakcijama korisnika i odlaskom barem jednog direktora nakon potpisivanja vlastitog ugovora s Pentagonom, što dodatno ilustrira složen odnos između Silicijske doline i američkog obrambenog sektora.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi