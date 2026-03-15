Anduril i američka vojska sklopili ugovor vrijedan do 20 milijardi dolara

Tehnološka tvrtka Anduril, koju je osnovao Palmer Luckey, osigurala je desetogodišnji ugovor s američkom vojskom vrijedan do 20 milijardi dolara za modernizaciju bojnog polja softverom i autonomnim sustavima

Američka vojska objavila je sklapanje značajnog ugovora s obrambeno-tehnološkom tvrtkom Anduril, čija bi vrijednost mogla doseći čak 20 milijardi dolara. Prema objavi, ugovor započinje s petogodišnjim "osnovnim razdobljem", uz mogućnost produljenja na dodatnih pet godina, a obuhvaća Andurilov hardver, softver, infrastrukturu i usluge. Iz vojske su pojasnili kako ovaj jedinstveni korporativni ugovor objedinjuje ono što je ranije bilo više od 120 odvojenih nabavnih postupaka za Andurilova komercijalna rješenja.

Ovaj potez naglašava promjenu paradigme u vojnoj nabavi, s fokusom na brzu implementaciju komercijalno dostupnih tehnologija. "Moderno bojno polje sve je više definirano softverom", izjavio je Gabe Chiulli, glavni tehnološki direktor Ureda glavnog informacijskog direktora Ministarstva obrane. "Kako bismo zadržali našu prednost, moramo biti u stanju nabavljati i implementirati softverske sposobnosti brzo i učinkovito".

Tko stoji iza Andurila?

Palmer Luckey

Anduril je suosnovao Palmer Luckey, inovator prethodno poznat po prodaji svojeg VR startupa Oculus Facebooku, danas poznatom kao Meta. Njegov odlazak iz Facebooka uslijedio je nakon kontroverze vezane uz medijske napise o njegovim donacijama političkoj skupini koja podržava Trumpa. Luckey je više puta inzistirao da su mediji pogrešno predstavili njegove političke stavove, no čini se kako su on i Anduril pronašli snažnu podršku unutar druge Trumpove administracije. Njegova vizija preuređenja američke vojske pomoću autonomnih borbenih zrakoplova, dronova i podmornica očito je dobro prihvaćena.

Tvrtka, koja je ime (slično kao i Palantir) dobila po čarobnom predmetu iz "Gospodara prstenova", prošle je godine ostvarila prihod od oko dvije milijarde dolara, kako navodi The New York Times. Uz to, zasebni izvještaji sugeriraju da Anduril trenutno pregovara o novoj rundi financiranja koja bi valuaciju tvrtke mogla podići na vrtoglavih 60 milijardi dolara.

Ova objava dolazi u vrijeme dok se Ministarstvo obrane suočava s izazovima u suradnji s drugim tehnološkim divovima. Trenutno je u sporu s tvrtkom Anthropic, koja je tužila Ministarstvo zbog oznake prijetnje opskrbnom lancu nakon neuspjelih pregovora. Istovremeno, OpenAI se suočio s negativnim reakcijama korisnika i odlaskom barem jednog direktora nakon potpisivanja vlastitog ugovora s Pentagonom, što dodatno ilustrira složen odnos između Silicijske doline i američkog obrambenog sektora.