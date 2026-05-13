Anduril Industries se udvostručio i sada vrijedi 61 milijardu dolara

Američka tehnološka tvrtka iz sektora obrane, Anduril Industries, službeno je objavila uspješno zaključenje investicijske runde Serije H, u kojoj je prikupljeno novih pet milijardi dolara kapitala. Ovim značajnim priljevom tržišna valuacija kompanije porasla je na 61 milijardu dolara. Investiciju su predvodili fondovi Thrive Capital i Andreessen Horowitz, što ukazuje na snažan interes privatnog kapitala za sektor obrambene tehnologije koji je donedavno bio izvan glavnog fokusa investitora.

Budućnost obrambene industrije

Otkako je poduzetnik Palmer Luckey osnovao Anduril 2017. godine, percepcija obrane kao kategorije za rizična ulaganja značajno se promijenila. Prema navodima iz tvrtke, investitori sve više prepoznaju razmjere tehnoloških i industrijskih izazova s kojima se suočavaju Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici.

Upravo u takvom okruženju prednost dobivaju agilne i ambiciozne kompanije sposobne za brzu prilagodbu i rješavanje kompleksnih problema – pa se Anduril kroz samo nekoliko godina pokazao kao dostojan konkurent na javnim natječajima Pentagona, gdje se suprotstavlja divovima kao što su Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman ili General Dynamics.

Strateško širenje

Prikupljeni svježi kapital omogućit će Andurilu nastavak agresivnog investiranja u tri ključna područja: proizvodne kapacitete, istraživanje i razvoj te infrastrukturu. Cilj je osigurati resurse potrebne za masovnu proizvodnju i implementaciju naprednih obrambenih sustava koje razvijaju. Uprava ističe da je osiguravanje stabilne opskrbe i skalabilnosti sustava ključno za održavanje dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu.

Aktualna geopolitička situacija i operacije na Bliskom istoku dodatno naglašavaju potrebu za otpornim proizvodnim lancima. Analiza nedavnih sukoba potvrđuje važnost brze adaptacije tehnologije i sposobnosti održavanja operacija tijekom dugotrajnih razdoblja konflikta. Tvrtka smatra kako su upravo ti faktori presudni za uspješno odvraćanje potencijalnih prijetnji u godinama koje dolaze.

Anduril Industries

U javno objavljenom pismu investitorima, vodstvo tvrtke iznijelo je viziju o promjeni karaktera modernih sukoba i budućnosti obrambene industrijalizacije. Istaknuto je kako pitanja razvoja i održavanja obrambenih sposobnosti nadilaze okvire pojedinačnih kompanija. Naglasak je stavljen na važnost brzine kojom se nove tehnologije mogu razviti, proizvesti te staviti u funkciju na terenu.

Da je Anduril na dobrom putu, pokazuju i poslovni rezultati koje su objavili. U protekloj su godini udvostručili prihode, koji sada (za 2025.) iznose 2,2 milijarde dolara. U tom su razdoblju udvostručili i broj zaposlenih, dobili ugovor i isporučili prve proizvode izvan SAD-a (u Australiji) te sudjelovali u demonstracijama autonomnog leta s Ratnim zrakoplovstvom SAD-a. Nedavno su najavili i početak razvoja svemirskog presretača za Trumpovu "Zlatnu kupolu", a novom investicijskom rundom i valuacija im je udvostručena.