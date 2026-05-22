Anthropic prvi put u plusu: AI profitabilnost više nije mit

Standardna rečenica u analizi AI industrije godinama je glasila: kompanije troše milijarde, prihodi rastu, ali profita nema na vidiku. Ipak, vidi se svjetlo na kraju tunela, šibicu nade zapalila je kompanija Anthropic.

Anthropic je investitorima u četvrtak predočio materijal pripravljen za tekuću rundu financiranja, a informacije su procurile u javnost. Najvažnija vijest je da kompanija očekuje prvu dobit u drugom kvartalu 2026., s prihodima koji bi trebali premašiti 10,9 milijardi dolara, više nego duplo u odnosu na prvih 4,8 milijardi u prvom kvartalu. Operativna dobit procijenjena je na 559 milijuna dolara, što je u broju uloženih milijardi tek mala brojka, ali eto, ima nade, nije sve baš tako crno.

Usporedba brojki s konkurencijom

OpenAI je u prvom kvartalu generirao 5,7 milijardi dolara prihoda, oko milijardu više od Anthropica u istom periodu. No Anthropic je u drugom kvartalu preskočio taj iznos za gotovo duplo. OpenAI raste, ali sporije, i s troškovima koji taj rast prate korak po korak. Procijenjeni godišnji rashodi OpenAIa za 2026. iznose 17 milijardi dolara, što je daleko od profitabilnosti bez obzira na rast prihoda. Anthropic je, barem privremeno, prešao iz minusa u plus.

Što je motor rasta?

Claude Code, Anthropicov alat za samostalno programiranje, dostigao je milijardu dolara godišnjeg prihoda unutar šest mjeseci od lansiranja, a do veljače 2026. taj iznos premašio je 2,5 milijarde dolara. Za usporedbu: Salesforce je trebao desetljeća da dođe do tog praga, Claude Code je alat koji ne postoji dovoljno dugo da bi imao vlastitu povijest. Pretplate tvrtki za Claude Code učetverostručile su se od početka 2026., a broj poslovnih klijenata koji troše više od milijun dolara godišnje udvostručio se između veljače i svibnja, s 500 na više od tisuću računa. Claude Code danas radi oko četiri posto svih javnih izmjena programskog koda na GitHubu, a predviđa se da bi taj udio mogao premašiti dvadeset posto do kraja godine.

Planirali deseterostruki a zabilježili osamdeseterostruki godišnji rast

Poslovni segment ukupno čini oko 80 posto Anthropicovih prihoda, s više od 300.000 tvrtki koje koriste Claudeove alate. Kao dokaz da ide još na bolje, kompanija je ovog tjedna zasjela na prvo mjesto CNBC-jeve liste Disruptor 50. Enterprise segment, koji je u AI industriji dugo funkcionirao kao obećanje, sada je dokaz da je kompanija na uzlaznoj putanji po tržišnom udjelu i, k tome, prihodima. Čelni čovjek kompanije, Dario Amodei, rekao je developerima ranije ovog mjeseca da je kompanija planirala deseterostruki godišnji rast, a zabilježila osamdeseterostruki.

Profitabilnost dolazi i unatoč jednom od spektakularnijih korporativnih sukoba u kratkoj povijesti AI industrije. U srpnju 2025. Pentagon je Anthropicu dodijelio ugovor od 200 milijuna dolara, Claude je bio prvi AI model odobren za strogo povjerljive vojne mreže. Do veljače 2026. taj je odnos šokantno završio.

Kada puna profitabilnost?

Kompanija sama upozorava da pune godišnje profitabilnosti ne očekuje prije 2028., jer su planirani troškovi ulaganja u infrastrukturu u drugoj polovici 2026. toliko veliki da mogu poništiti kvartalnu dobit čak i uz daljnji rast prihoda.

Samo ugovor za pristup Colossus podatkovnom centru SpaceXa iznosi 1,25 milijardi dolara mjesečno kroz svibanj 2029. Tome treba dodati da kompanija danas pregovara o iznajmljivanju poslužiteljskih kapaciteta opremljenih Microsoftovim čipovima Maia, jer rastuća potražnja za Claudeom premašuje trenutno raspoložive računalne kapacitete. Kompanija koja je planirala deseterostruki rast i dobila osamdeseterostruki sada trči za vlastitim uspjehom, tražeći procesorsku snagu od konkurenta čiji je AI model, s druge strane, njezin najveći tržišni rival. Ta vrsta paradoksa u AI industriji 2026. više nikoga ne iznenađuje.

Dobit od 559 milijuna dolara izgleda kao sitniš između ogromnih troškova. Ipak, Anthropicov drugi kvartal 2026. prvi put investitorima stavlja osmijeh na lice, barem za jedan kvartal.