Aplikacija Parra upisana kao informacijski posrednik za fiskalizaciju 2.0

Umjesto klasičnih fintech simbola poput grafikona ili tipkovnica, Parra je u središte svog novog identiteta postavila hrvača koji pomaže poduzetnicima koji se svakodnevno bore s administracijom i brojnim propisima i njima je na usluzi

Riječka kompanija Aestus financijsko savjetovanje d.o.o., koja je razvila aplikaciju Parra, upisana je na službeni popis informacijskih posrednika Porezne uprave. Time je Aestus postao ovlašteni operator za izdavanje B2B eRačuna i fiskalizaciju računa u Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje pouzdanost usluge koju nudi kroz svoju aplikaciju Parra. Ovim važnim korakom Parra je u potpunosti usklađena s regulatornim standardima i nudi svoje pakete bez ovisnosti o drugim informacijskim posrednicima. Za poduzetnike to znači da više ne moraju plaćati odvojene usluge aplikacije za eRačune i informacijskog posrednika, već imaju jedinstveno rješenje pod jednim troškom.

Paralelno s tim, Aestus je predstavio novi vizualni identitet svoje aplikacije Parra. U sklopu kampanje Parra je personificirana u liku ljubičastog profesionalnog hrvača koji se simbolično bori protiv birokracije. Kroz ovu metaforu kampanja pokazuje kako Parra rješava administrativne prepreke umjesto poduzetnika te se doslovno ‘hrva’ s gomilom papirnatih računa.

Aplikacija Parra nudi niz funkcionalnosti ključnih za poslovanje u eri digitalizacije poduzetništva i uvođenja Fiskalizacije 2.0. Prvenstveno, omogućava brzo i sigurno izdavanje eRačuna i praćenje poslovanja u stvarnom vremenu. Sadrži besplatnu eArhivu dokumentacije usklađenu s nadolazećim zakonskim obavezama. Parra također uključuje pomoćne module koji će biti integrirani tijekom nadolazećih mjeseci u besplatni paket, poput pripreme ponuda, automatske pretvorbe ponuda u račune, evidencije otpremnica i putnih naloga, dok će veći paketi uključivati i praćenje novčanih tokova i radnog vremena.

Aplikacija je dizajnirana upravo za male poduzetnike i jedno je od najpouzdanijih i najpovoljnijih rješenja na tržištu.

„Registracija kao informacijski posrednik za nas je izuzetno važan korak. To nije samo formalna potvrda naše tehničke i sigurnosne usklađenosti s najvišim standardima, već i jamstvo klijentima da su s nama spremni za budućnost digitalnog poslovanja. Želimo da Parra postane go-to aplikacija za svakog malog poduzetnika, s kojim rješava administrativne brige i može se fokusirati na temelje svojeg poslovanja. Aplikacija je razvijena s jednostavnim sučeljem i jasnim porukama, što se reflektira i na kreativnu kampanju kojom prenosimo ključne prednosti, bez nepotrebnog kompliciranja”, naglašava Ivan Roje, osnivač Aestusa i Parre.

Aplikacija Parra nastavlja se razvijati, a nova kampanja svojim pozitivnim tonom šalje ključnu poruku da digitalizacija nije teret nego prilika za rast malih poduzeća.