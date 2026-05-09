Apple dogovorio povratak Intelovim čipovima – jer im je Trump to "sugerirao"

Nakon višegodišnjih pregovora, Apple i Intel sklopili su novi dogovor o proizvodnji procesora, čime je Intel osigurao suradnju s vodećim tehnološkim kompanijama uz snažnu potporu američke vlade

Još otkako je lani američki predsjednik Donald Trump pokrenuo inicijativu povratka američke proizvodnje u tehnološku industriju te počeo primati CEO-ove velikih kompanija (s pripadajućim poklonima) u Ovalnom uredu, špekulira se da bi njegova administracija mogla "pogurati" Intel u domeni proizvodnje čipova. Još krajem prošle godine pročulo se tako da bi Intel već od 2027. godine mogao ponovno proizvoditi čipove za Apple, a mogli bi to biti ulazni procesori serije M, koji bi se ugrađivali u Mac računala "Made in USA".

"Domoljubni" dogovor

Sada stižu nove informacije koje potvrđuju one prethodne. Apple i Intel su, kako piše WSJ, postigli preliminarni sporazum, prema kojemu će Intel proizvoditi dio čipova za Appleove uređaje. Intenzivni pregovori između dviju kompanija trajali su više od godinu dana, a prema izvorima upućenima u situaciju, službeni dogovor finaliziran je tijekom proteklih mjeseci.

Trenutačno nije u potpunosti razjašnjeno n koje se točno proizvode dogovor odnosi. S obzirom na to da Apple godišnje isporučuje više od 200 milijuna iPhonea, uz milijune iPada i Mac računala, ovaj angažman predstavlja značajan logistički i proizvodni pothvat. Intel je proteklo desetljeće proveo zaostajući za konkurentima poput TSMC-a i Samsunga, no pod vodstvom novog izvršnog direktora Lip-Bu Tana, kompanija prolazi kroz proces temeljite revitalizacije i pokušava smanjiti ovisnost o samo jednom velikom proizvođaču poluvodiča.

Ključnu ulogu, pak, u spajanju dviju kompanija odigrala je administracija predsjednika Trumpa, koji je osobno, ali i preko svojeg ministra trgovine "sugerirao" Timu Cooku da bi im čipove trebao proizvoditi upravo ovaj američki dobavljač. Taj njegov pritisak uslijedio je nakon što je Lip-Bu Tan uspio pridobiti povjerenje administracije, nadugo nakon što je Trump tražio da ga se smjeni. Na kraju je to sve rezultiralo time da država sada ima vlasničke udjele u Intelu, pa samim time i interes da "potakne" ostale na suradnju s njima.