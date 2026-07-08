Apple jedini zabilježio rast na tržištu koje pada prvi put u dvije godine

Dok se globalno tržište osobnih računala suočava s padom od 4,9 posto zbog nestašice memorije i rasta cijena, Apple bilježi skok isporuka Macova od preko 10 posto

Nakon više od dvije godine neprekidnog rasta potaknutog pandemijom i radom od kuće, globalno tržište osobnih računala ušlo je u negativan teritorij. U drugom kvartalu 2026. godine zabilježen je prvi pad isporuka na godišnjoj razini, no u takvom okruženju jedan se proizvođač istaknuo kao iznimka koja potvrđuje pravilo. Riječ je, naravno, o Appleu, koji je jedini od velikih igrača zabilježio značajan rast prodaje svojih Mac računala.

Naime, prema novom izvješću analitičke tvrtke IDC, globalne isporuke osobnih računala pale su za 4,9 posto u drugom kvartalu 2026. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, smanjivši se sa 71,7 milijuna na 68,2 milijuna jedinica. Unatoč padu, poredak prvih pet proizvođača ostao je nepromijenjen, no gotovo svi su zabilježili negativne rezultate.

Vodeći Lenovo zadržao je prvu poziciju s 24,4 posto tržišnog udjela, ali uz pad isporuka od 2,1 posto. Slijedi ga HP s 19,1 posto udjela i osjetno većim padom od devet posto, dok je Dell na trećem mjestu s 13,6 posto udjela i padom od pet posto.

U tom moru crvenih brojki, Apple je isplivao s impresivnim skokom isporuka Macova od čak 10,1 posto na godišnjoj razini. To je tvrtki iz Cupertina osiguralo tržišni udio od 9,9 posto. Analitičari ovaj uspjeh djelomično pripisuju lansiranju novog modela MacBook Neo, koji je očito dobro prihvaćen na tržištu. Zanimljivo je da je i Asus, koji zaokružuje prvih pet, također zabilježio blagi rast od 0,2 posto, osiguravši si udio od 7,4 posto.

Cijene rastu, a memorije nema

Što je uzrokovalo ovaj preokret na tržištu? IDC kao glavne krivce navodi kontinuiranu nestašicu memorijskih čipova i posljedični rast cijena, ali dodaje da su ulogu odigrala i "geopolitička pitanja". Problem s opskrbom memorijom nije nov, no dodatno ga je zaoštrila eksplozija potražnje iz sektora umjetne inteligencije. Procjenjuje se da će podatkovni centri za AI ove godine iskoristiti čak 70 posto ukupne svjetske proizvodnje vrhunske DRAM memorije, ostavljajući mrvice za proizvođače osobnih računala i druge industrije.

Jitesh Ubrani, direktor istraživanja u IDC-u, ističe zanimljiv paradoks.

"Prava priča ovdje je nesrazmjer između broja jedinica i novca: isporuke padaju, ali prihodi rastu jer proizvođači dižu cijene brže nego što potražnja pada", objašnjava Ubrani. S obzirom na pogoršanje makroekonomskih uvjeta i nestašicu memorije za koju se ne očekuje smirivanje prije početka 2028. godine, IDC predviđa oštro usporavanje u drugoj polovici 2026.

Što nas čeka u budućnosti?

Prognoze za ostatak godine nisu optimistične. IDC predviđa da će isporuke na razini cijele 2026. godine pasti za 11,3 posto, dok bi prosječne prodajne cijene računala mogle porasti za čak 18,3 posto. Analitičari upozoravaju da bi takav pritisak na cijene mogao početi utjecati na cikluse nadogradnje, odnosno korisnici bi mogli duže čekati prije kupnje novog uređaja.

Istovremeno, tržište je segmentirano. Poslovni sektor i dalje pokazuje određenu otpornost, djelomično potaknut potrebom za nadogradnjom računala zbog kraja podrške za operativni sustav Windows 10 u listopadu 2025. godine. S druge strane, potražnja privatnih korisnika je znatno slabija zbog ekonomske neizvjesnosti. Ipak, postoji nada da bi se potrošačko tržište moglo oporaviti tijekom iduće godine, potaknuto potrebom za zamjenom uređaja masovno kupljenih tijekom pandemije.