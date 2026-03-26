Apple potvrdio dolazak oglasa u Maps

Apple otvara novi oglašivački kanal unutar Mapsa, prvo za tržište SAD-a I Kanade, a uz to predstavljaju i novu platformu za upravljanje poslovnim alatima

Nakon početnih glasina od prije nekoliko dana, Apple je službeno potvrdio da uvodi oglase u svoju aplikaciju Maps, a istovremeno je predstavio i novu platformu Apple Business koja objedinjuje alate za tvrtke.

Kao što se i nagađalo, nova opcija oglašavanja omogućit će tvrtkama prikazivanje lokalnih oglasa na vrhu rezultata pretraživanja Apple Maps.a Oglasi će biti vezani uz korisničke upite, dok će nova značajka Suggested Places nuditi preporuke lokacija na temelju različitih faktora. Iz Applea ističu da će svi oglasi biti jasno označeni.

Uvođenje oglasa za sada je planirano za tržišta SAD-a i Kanade, gdje bi usluga trebala biti dostupna tijekom ljeta. Uskoro će vjerojatno stići i na ostala tržišta.

Što se tiče Apple Businessa, riječ je o platformi koja okuplja sve alate ranije dostupne kroz Apple Business Connect. Omogućuje tvrtkama upravljanje uređajima, dosezanje većeg broja korisnika, pristup podršci i druge funkcionalnosti. Nova platforma omogućit će i postavljanje vlastitog e-maila, direktorija i kalendara uz korištenje vlastite domene.

Apple Business bit će dostupan korisnicima u više od 200 zemalja od 14. travnja.