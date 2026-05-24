Apple provodi veliku reorganizaciju hardverskih odjela

Gotovo odmah nakon preuzimanja nove funkcije glavnog direktora za hardver, Johny Srouji pokrenuo je veliku organizaciju unutar hardverskih odjela

Apple je najavio veliku reorganizaciju svojih hardverskih odjela, a promjene dolaze paralelno s najavljenom smjenom na čelu tvrtke. Kao što smo pisali još prošloga mjeseca, aktualnog izvršnog direktora, Tima Cooka, do kraja bi godine trebao zamijeniti dosadašnji viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa, John Ternus.

Johny Srouji je istovremeno preuzeo novu funkciju glavnog direktora za hardver te objedinio timove za hardverski inženjering i hardverske tehnologije. Prema navodima Bloomberga, cilj takve reorganizacije je ubrzati razvoj proizvoda i poboljšati suradnju između timova koji rade na čipovima i onih zaduženih za razvoj pojedinih uređaja.

U sklopu toga, Kate Bergeron prepustit će upravljanje glavnim dizajnom proizvoda svojim zamjenicima te će se fokusirati na pouzdanost proizvoda i razvoj materijala koje Apple koristi. Tom Marleb pritom preuzima vođenje tima za hardverski inženjering nakon odlaska Ternusa na novu funkciju.

Navodi se da Apple ovom reorganizacijom želi dodatno povezati timove zadužene za razvoj Apple Silicona s odjelima koji rade na konkretnim proizvodima, što bi trebalo ubrzati inovacije i razvoj novih uređaja.