Apple ruši rekorde zahvaljujući novim iPhoneima i rastu prihoda od usluga

Apple je zaključio svoj četvrti fiskalni kvartal s rekordnim prihodom od 102,5 milijardi dolara i rastom dobiti od 8 posto u odnosu na prošlu godinu

Apple je objavio financijske rezultate za prethodni kvartal prema kojima je ukupni prihod tvrtke iznosio 102,5 milijardi dolara, što predstavlja rast od 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit iznosila je 27,5 milijardi dolara, dok je zarada po dionici porasla za 13 posto, na 1,85 dolara.

Zahvaljujući snažnoj potražnji za modelima iPhonea 17, prihod od iPhonea dosegnuo je rekordnih 49,02 milijarde dolara, što je za 6 posto više u odnosu na prethodne modele iPhonea 16. No, budući da su iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max bili dostupni za kupnju malo više od tjedan dana prije završetka prošlog kvartala, njihov stvarni efekt na prihode znat će se tek u sljedećem financijskom izvješću.

Nadalje, značajan rast bilježi i segment usluga koji uključuje App Store, iCloud te pretplatničke servise poput Apple Musica i Apple TV-a, s povijesno najvišim prihodom od 28,75 milijardi dolara.

Segment računala ostvario je pak prihode od 8,73 milijarde dolara i to bez predstavljanja novih modela u proteklom kvartalu, što je rast od 13 posto. Rezultati koje će ostvarit novi MacBook Pro s M5 SoC-om očekuju se u sljedećem izvješću. Što se tiče prihoda od iPada, oni su ostali stabilni na 6,95 milijardi dolara, dok je kategorija nosivih uređaja, kućnih uređaja i dodataka dosegla 9,01 milijardu dolara.

Apple očekuje snažnu blagdansku sezonu i predviđa dodatni rast prihoda od 10 do 12 posto. Cijelo financijsko izvješće dostupno je ovdje.