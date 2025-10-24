Apple smanjuje proizvodnju iPhone Aira zbog slabe potražnje

Iako je Apple mislio da će tankoća i novi dizajn iPhone Aira privući kupce, to se ipak nije dogodilo i zato već smanjuju njegovu proizvodnju

Unatoč snažnoj prodaji serije iPhone 17, Apple navodno planira značajno smanjiti proizvodnju svog najtanjeg modela, iPhone Aira. Kako doznaje Nikkei Asia, Apple zadržava ukupnu proizvodnu kvotu između 85 i 90 milijuna primjeraka za cijelu seriju, ali zato proizvodnju Aira režu gotovo na razinu „završetka proizvodnje“.

Prema izvorima iz opskrbnog lanca, iPhone Air trebao je činiti oko 10 do 15 posto ukupnih narudžbi, no interes kupaca pokazao se znatno slabijim od očekivanog. Dok su recenzenti i prvi kupci pohvalili novi dizajn i manju masu uređaja, teško je progledati kroz prste slaboj autonomiji i samo jednoj stražnjoj kameri, pogotovo kad se u obzir uzme početna cijena od 1.199 eura u Europi.

Sličan scenarij nedavno je pogodio i Samsung, koji je zbog slabih prodajnih rezultata odlučio ugasiti razvoj Galaxy S26 Edgea, nasljednika ultratankog S25 Edgea koji je inače glavni konkurent iPhone Airu. Oba uređaja, i S25 Edge i iPhone Air, pokazala su kako estetika tanjeg kućišta više nije dovoljna da privuče širu publiku.

Podsjećamo da analitičari Counterpointa navode da je prodaja serije iPhone 17 u prvih 10 dana na tržištu porasla za 14 posto u odnosu na prošlogodišnji iPhone 16, a najpopularniji je osnovni model koji sada dolazi s ProMotionom i 256 GB interne memorije u početnoj inačici. iPhone Air za sada prati sudbinu iPhonea 16 Plus koji je također bio najmanje tražen u svojoj generaciji.