Apple u Americi pokreće Apple Upgrade, leasing program uređaja kako bi potaknuo prodaju

Apple priprema Apple Upgrade, program najma koji predstavlja jednu od najvećih promjena u načinu na koji kompanija prodaje svoje uređaje

Nova usluga, čije se pokretanje planira za 28. srpnja, podržavat će većinu modela iPhonea, Maca, iPada i Apple Watcha, kako piše Bloomberg. Kao financijskog partnera Apple je odabrao Klarnu.

Kako program funkcionira

Program se u prvoj fazi pokreće barem u Sjedinjenim Državama, a bit će dostupan u fizičkim trgovinama i putem interneta. Usluga Apple Upgrade funkcionirat će poput pretplate: uređaj se može otplatiti prije isteka roka, zamijeniti ranije za noviji model ili zadržati na kraju razdoblja najma. U pojedinim slučajevima te će transakcije nositi dodatnu naknadu. Po uzoru na leasing automobila, uređaj se na kraju roka može i vratiti.

Najam iPhonea i Apple Watcha trajat će 24 mjeseca, dok će planovi za Mac i iPad ići na 36 mjeseci. Za uključivanje u program potrebno je proći odobrenje putem takozvane meke provjere kreditne sposobnosti (soft credit check), koja ne utječe na kreditni rejting.

Poskupljenja u pozadini

Novi program najavljuje se samo nekoliko tjedana nakon što je Apple podigao cijene za nekoliko stotina dolara na Macovima, iPadima i drugim uređajima, kao odgovor na industrijsku nestašicu memorije. Očekuje se i poskupljenje iPhonea kada u rujnu budu predstavljeni novi modeli.

Apple planira program oglašavati kao način kupovine na niže mjesečne rate u odnosu na postojeće opcije financiranja. Kompanija istovremeno namjerava zaustaviti nove upise u aktualne programe plaćanja iPhonea, iPhone Upgrade Program i standardno financiranje, kako bi otvorila prostor inicijativi Apple Upgrade.

Što nije uključeno

Za razliku od dosadašnjeg iPhone Upgrade Programa, Apple Upgrade ne uključuje AppleCare. Pojedini uređaji nisu prihvatljivi, među njima Apple Watch SE, osnovni iPad, iPhone 16 i MacBook Neo, a isključene su i poslovne i kupnje za studente.

Dionice Klarne skočile su i do 11 posto, na 20,78 dolara, dok je Appleova dionica ostala gotovo nepromijenjena.