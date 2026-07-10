Apple ulaže više od 30 milijardi eura u Broadcom

Novo višegodišnje partnerstvo s Broadcomom dio je Appleovog plana za jačanje proizvodnje u SAD-u, a uključuje razvoj prilagođenih čipova i proizvodnju više od 15 milijardi čipova

Apple je službeno najavio novo višegodišnje partnerstvo s Broadcomom vrijedno 30 milijardi dolara, koje predstavlja dosad najveće pojedinačno ulaganje u sklopu programa American Manufacturing Program (AMP). Riječ je o inicijativi kroz koju je Apple prošle godine najavio ukupna ulaganja od 600 milijardi dolara s ciljem jačanja proizvodnje unutar SAD-a.

Prema Appleovom priopćenju, ova investicija usmjerena je na razvoj i proizvodnju prilagođenih silicijskih komponenti te naprednih tehnologija bežičnog povezivanja koje će se koristiti u širokom rasponu Appleovih uređaja.

Smatraju da će suradnja rezultirati proizvodnjom više od 15 milijardi čipova proizvedenih u SAD-u, a istodobno bi trebala podržati stotine radnih mjesta u američkoj proizvodnoj industriji.

U sklopu sporazuma Broadcom će uložiti 1,5 milijardi dolara u proširenje i modernizaciju svojih proizvodnih pogona u Fort Collinsu u saveznoj državi Colorado. U tom će se postrojenju proizvoditi napredne radiofrekvencijske komponente i tehnologije bežičnog povezivanja namijenjene Appleovim uređajima.

"Apple i Broadcom imaju dugu povijest suradnje, a ova nova faza našeg partnerstva dodatno ubrzava našu predanost američkoj proizvodnji i inovacijama. Napredne komponente proizvedene u Fort Collinsu ključne su za vrhunske performanse i povezivost koje naši korisnici očekuju, a ponosni smo što dodatno ulažemo u dobavljače sa sjedištem u SAD-u koji dijele našu predanost izvrsnosti i inovacijama”, priopćio je izvršni direktor Apple, Tim Cook.