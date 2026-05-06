Apple želi diverzificirati proizvodnju čipova uz pomoć Intela i Samsunga

Kako bi se riješili pretjerane ovisnosti o TSMC-u, Apple navodno želi diverzificirati proizvodnju svojih čipova, a glavni partneri mogli bi biti upravo Intel i Samsung

Apple navodno aktivno radi na diverzifikaciji proizvodnje svojih čipova te razmatra suradnju s Intelom i Samsungom kako bi smanjio dugogodišnju ovisnost o TSMC-u, jedinom proizvođaču Appleovih čipova još od 2014. godine.

Kako doznaje Bloomberg, Apple je posljednjih godina sve zabrinutiji zbog moguće ranjivosti opskrbnog lanca, posebice nakon globalne nestašice čipova i sve veće potražnje za naprednim poluvodičima za AI podatkovne centre. Tvrtka je navodno i tijekom posljednjeg financijskog izvješća priznala da bi oslanjanje isključivo na TSMC dugoročno moglo predstavljati rizik.

Upravo je zato Apple započeo rane pregovore s Intelom i Samsungom. Dio Appleovih rukovoditelja već je posjetio Samsungovu tvornicu u Teksasu koja bi uskoro trebala započeti proizvodnju naprednih čipova nove generacije.

No, ako i “padne” neki dogovor, najveći izazov za Intel i Samsung bit će zadovoljavanje Appleovih strogih zahtjeva vezanih uz proizvodne kapacitete i stabilnost proizvodnje. Prema dostupnim informacijama, TSMC je za sada jedini proizvođač koji je uspješno mogao isporučivati velike količine čipova uz dovoljno visok proizvodni prinos.