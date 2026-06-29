Apple želi kupovati memorijske čipove od kineske tvrtke povezane s vojskom

Appleova potencijalna suradnja s tvrtkom koju Washington povezuje s kineskom vojskom mogla bi izazvati političke kritike i otvoriti pitanja o sigurnosti opskrbnih lanaca

Apple je od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa navodno zatražio posebno odobrenje za kupnju memorijskih čipova od kineske tvrtke ChangXin Memory Technologies (CXMT) koja se nalazi na popisu tvrtki pod povećanim nadzorom američkog Pentagona zbog navodnih veza s kineskom Narodnooslobodilačkom vojskom.

Kako doznaje Financial Times iz navodno pouzdanih izvora, Apple ovim potezom želi smanjiti pritisak na svoj opskrbni lanac. Cijene RAM-a i memorijskih čipova posljednjih su mjeseci značajno porasle, zbog čega je tvrtka ovoga tjedna povećala cijene gotovo svih svojih proizvoda o čemu smo pisali i mi. Pronalaženje alternativnih dobavljača moglo bi pomoći u ublažavanju daljnjeg rasta troškova.

Iako američki zakoni trenutačno ne zabranjuju Appleu poslovanje s CXMT-om, suradnja s tvrtkom koju američke vlasti povezuju s kineskom vojskom mogla bi predstavljati ozbiljan reputacijski rizik. Dodatni problem predstavlja činjenica da se CXMT već razmatrao za uvrštavanje na američki Entity List, odnosno popis tvrtki kojima podliježu stroga izvozna ograničenja. Odluka je, međutim, odgođena zbog trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine.

Iako je izvršni direktor Applea Tim Cook posljednjih mjeseci nastojao učvrstiti odnose s administracijom predsjednika Trumpa, za sada nije poznato hoće li Bijela kuća odobriti Applov zahtjev. O svemu tome se za Financial Times oglasio republikanac John Moolenaar.

"Apple bi napravio ozbiljnu pogrešku kada bi odlučio surađivati s tvrtkom povezanom s kineskom vojskom. Pomaganje Komunističkoj partiji Kine u ostvarivanju njezina plana da zavlada ključnim opskrbnim lancima učinilo bi našu tehnološku industriju i gospodarstvo još ovisnijima o Kini, upravo u trenutku kada moramo graditi sigurne tehnološke opskrbne lance zajedno sa svojim saveznicima", rekao je.