Appleov financijski uzlet – iPhone 17 i nove usluge srušili sve dosadašnje rekorde

Apple je u drugom fiskalnom tromjesečju ostvario rekordan prihod od 111,2 milijarde dolara, uz dvoznamenkasti rast u svim divizijama, potaknut snažnom potražnjom za serijom iPhone 17

Čini se da ipak ne treba biti mjesta brizi za Apple i prodaju iPhonea, oko čega je posljednjih mjeseci, pa i godina, bilo određenih sumnji. Apple je, naime, objavio izvrsne financijske rezultate za drugo tromjesečje fiskalne 2026. godine, koje obuhvaća razdoblje od siječnja do ožujka. Oni pokazuju značajan poslovni rast i tromjesečni prihod od čak 111,2 milijarde dolara, što predstavlja povećanje od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dobit je u istom razdoblju zabilježila rast od 22%.

Najbolji u povijesti

Još uvijek glavni izvršni direktor Tim Cook istaknuo je kako je ovo najbolje tromjesečje siječanj-ožujak u povijesti tvrtke. Prema njegovim riječima, rast je zabilježen u svim geografskim segmentima, a ključni pokretač uspjeha bila je iznimna potražnja za linijom pametnih telefona iPhone 17. Osim uspjeha iPhonea, sektor usluga također je dosegnuo povijesno najviše rezultate.

Tijekom proteklog razdoblja Apple je predstavio nekoliko novih uređaja koji su dodatno ojačali tržišnu poziciju, uključujući iPhone 17e, iPad Air opremljen M4 čipom te potpuno novi prijenosnik MacBook Neo, čiji se puni utjecaj na financijske rezultate tek očekuje.

Financijski direktor Kevan Parekh naglasio je da je snažno poslovanje rezultiralo operativnim novčanim tokom od preko 28 milijardi dolara. Uz to, baza aktivnih uređaja narasla je na novu rekordnu razinu u svim kategorijama proizvoda, što potvrđuje lojalnost i kontinuirano širenje baze korisnika širom svijeta.

Dividende i otkup dionica

Zahvaljujući stabilnim rezultatima, upravni odbor Applea proglasio je gotovinsku dividendu od 0,27 dolara po dionici, što je povećanje od četiri posto. Uz to, odobren je i dodatni program otkupa vlastitih dionica u vrijednosti do 100 milijardi dolara. Ovi potezi odražavaju povjerenje vodstva tvrtke u budući razvoj i dugoročnu profitabilnost sustava i čine dionicu još atraktivnijom za investitore. Nakon objave rekordnog kvartalnog izvješća vrijednost dionice je, u satima nakon zatvaranja burzi, porasla za oko 4%, čime je nastavljen "zeleni" niz na burzama kad je riječ o tehnološkim kompanijama.