CEO Databricksa: SaaS nije mrtav, ali AI će ga uskoro učiniti nebitnim

Ali Ghodsi, osnivač i CEO Databricksa, objašnjava kako umjetna inteligencija neće uništiti SaaS, već će fundamentalno promijeniti način na koji koristimo softverske servise, čineći korisnička sučelja 'nevidljivima'

Bug.hr utorak, 10. veljače 2026. u 08:30

Kompanija Databricks objavila je u ponedjeljak da je dosegla projicirani godišnji prihod od 5,4 milijarde dolara, što predstavlja rast od 65 % na godišnjoj razini. Od toga, više od 1,4 milijarde dolara dolazi od njihovih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Osnivač i CEO tvrtke, Ali Ghodsi, podijelio je ove brojke kako bi se suprotstavio narativu da će AI uništiti poslovanje softvera kao usluge (SaaS).

"Svi govore: 'Oh, to je SaaS. Što će se dogoditi sa svim tim tvrtkama? Što će im AI učiniti?' Za nas, on samo povećava korištenje naših usluga", izjavio je Ghodsi za TechCrunch. Naravno, Ghodsi također želi odmaknuti Databricks od isključivo SaaS etikete, s obzirom na to da privatna tržišta vrednuju tvrtku prvenstveno kao AI kompaniju. U prilog tome govori i činjenica da je Databricks u ponedjeljak službeno zaključio masivnu, prethodno najavljenu investicijsku rundu od pet milijardi dolara pri valuaciji od 134 milijarde dolara, uz dodatnu kreditnu liniju od dvije milijarde dolara.

Nova era korisničkih sučelja

Kompanija se trenutno nalazi na razmeđu dva svijeta. Databricks je i dalje najpoznatiji kao pružatelj usluga skladištenja podataka u oblaku (cloud data warehouse), gdje poduzeća pohranjuju ogromne količine podataka za analizu i donošenje poslovnih odluka. No, Ghodsi posebno ističe jedan AI proizvod koji potiče korištenje njihovog skladišta podataka: korisničko sučelje temeljeno na velikim jezičnim modelima (LLM) nazvano Genie. Genie je savršen primjer kako SaaS poslovanje može zamijeniti svoje tradicionalno korisničko sučelje prirodnim jezikom. Primjerice, Ghodsi ga koristi kako bi postavio pitanje zašto su korištenje skladišta i prihodi naglo porasli određenih dana.

Prije samo nekoliko godina, takav upit zahtijevao bi poznavanje specifičnog upitnog jezika ili bi se morao programirati poseban izvještaj. Danas, bilo koji proizvod s LLM sučeljem može koristiti svatko, napominje Ghodsi. Genie je, kaže, jedan od glavnih razloga za rast korištenja njihovih platformi. Prava prijetnja umjetne inteligencije za SaaS nije u tome da će tvrtke zamijeniti svoje ključne sustave, takozvane "systems of record" koji čuvaju kritične poslovne podatke o prodaji, korisničkoj podršci ili financijama. "Zašto biste premještali svoj ključni sustav? Znate, to je teško izvesti", rekao je Ghodsi. Tvorci AI modela ionako ne nude baze podataka koje bi postale takvi sustavi.

Nevidljivi softver i budućnost

Prava prijetnja za SaaS tvrtke, prema Ghodsiju, leži u tome što ljudi više neće provoditi karijere postajući majstori jednog specifičnog proizvoda, poput stručnjaka za Salesforce, ServiceNow ili SAP. Jednom kada sučelje postane samo jezik, proizvodi postaju nevidljivi, poput vodovodnih cijevi u zidu. "Milijuni ljudi diljem svijeta obučavani su za korištenje tih sučelja. I to je bila najveća konkurentska prednost koju su te tvrtke imale", upozorava Ghodsi. SaaS tvrtke koje prihvate novo LLM sučelje mogle bi rasti, kao što to čini Databricks. Ali to također otvara vrata za konkurente koji su od početka razvijeni za AI i koji nude alternative koje bolje funkcioniraju s umjetnom inteligencijom.

Upravo zato je Databricks stvorio svoju bazu podataka Lakebase, dizajniranu za rad s AI agentima. Ghodsi kaže kako već vide rane znakove uspjeha. "U osam mjeseci koliko je na tržištu, ostvario je dvostruko više prihoda nego što je naše skladište podataka imalo kada je bilo staro osam mjeseci. To je kao da uspoređujemo malu djecu, ali ovo dijete raste dvostruko brže", slikovito je objasnio.

U međuvremenu, sada kada je Databricks zaključio svoju veliku investicijsku rundu, Ghodsi otkriva da tvrtka ne radi na novom prikupljanju sredstava niti se priprema za izlazak na burzu (IPO). "Sada nije dobro vrijeme za izlazak na burzu. Samo sam želio biti jako dobro kapitaliziran", rekao je, u slučaju da tržišta ponovno krenu "nizbrdo" kao što se dogodilo 2022. godine. Debeli bankovni račun "štiti nas i daje nam mnogo, mnogo godina rezerve za poslovanje", zaključio je.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi