CEO Databricksa: SaaS nije mrtav, ali AI će ga uskoro učiniti nebitnim

Ali Ghodsi, osnivač i CEO Databricksa, objašnjava kako umjetna inteligencija neće uništiti SaaS, već će fundamentalno promijeniti način na koji koristimo softverske servise, čineći korisnička sučelja 'nevidljivima'

Kompanija Databricks objavila je u ponedjeljak da je dosegla projicirani godišnji prihod od 5,4 milijarde dolara, što predstavlja rast od 65 % na godišnjoj razini. Od toga, više od 1,4 milijarde dolara dolazi od njihovih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Osnivač i CEO tvrtke, Ali Ghodsi, podijelio je ove brojke kako bi se suprotstavio narativu da će AI uništiti poslovanje softvera kao usluge (SaaS).

"Svi govore: 'Oh, to je SaaS. Što će se dogoditi sa svim tim tvrtkama? Što će im AI učiniti?' Za nas, on samo povećava korištenje naših usluga", izjavio je Ghodsi za TechCrunch. Naravno, Ghodsi također želi odmaknuti Databricks od isključivo SaaS etikete, s obzirom na to da privatna tržišta vrednuju tvrtku prvenstveno kao AI kompaniju. U prilog tome govori i činjenica da je Databricks u ponedjeljak službeno zaključio masivnu, prethodno najavljenu investicijsku rundu od pet milijardi dolara pri valuaciji od 134 milijarde dolara, uz dodatnu kreditnu liniju od dvije milijarde dolara.

Nova era korisničkih sučelja

Kompanija se trenutno nalazi na razmeđu dva svijeta. Databricks je i dalje najpoznatiji kao pružatelj usluga skladištenja podataka u oblaku (cloud data warehouse), gdje poduzeća pohranjuju ogromne količine podataka za analizu i donošenje poslovnih odluka. No, Ghodsi posebno ističe jedan AI proizvod koji potiče korištenje njihovog skladišta podataka: korisničko sučelje temeljeno na velikim jezičnim modelima (LLM) nazvano Genie. Genie je savršen primjer kako SaaS poslovanje može zamijeniti svoje tradicionalno korisničko sučelje prirodnim jezikom. Primjerice, Ghodsi ga koristi kako bi postavio pitanje zašto su korištenje skladišta i prihodi naglo porasli određenih dana.

Prije samo nekoliko godina, takav upit zahtijevao bi poznavanje specifičnog upitnog jezika ili bi se morao programirati poseban izvještaj. Danas, bilo koji proizvod s LLM sučeljem može koristiti svatko, napominje Ghodsi. Genie je, kaže, jedan od glavnih razloga za rast korištenja njihovih platformi. Prava prijetnja umjetne inteligencije za SaaS nije u tome da će tvrtke zamijeniti svoje ključne sustave, takozvane "systems of record" koji čuvaju kritične poslovne podatke o prodaji, korisničkoj podršci ili financijama. "Zašto biste premještali svoj ključni sustav? Znate, to je teško izvesti", rekao je Ghodsi. Tvorci AI modela ionako ne nude baze podataka koje bi postale takvi sustavi.

Nevidljivi softver i budućnost

Prava prijetnja za SaaS tvrtke, prema Ghodsiju, leži u tome što ljudi više neće provoditi karijere postajući majstori jednog specifičnog proizvoda, poput stručnjaka za Salesforce, ServiceNow ili SAP. Jednom kada sučelje postane samo jezik, proizvodi postaju nevidljivi, poput vodovodnih cijevi u zidu. "Milijuni ljudi diljem svijeta obučavani su za korištenje tih sučelja. I to je bila najveća konkurentska prednost koju su te tvrtke imale", upozorava Ghodsi. SaaS tvrtke koje prihvate novo LLM sučelje mogle bi rasti, kao što to čini Databricks. Ali to također otvara vrata za konkurente koji su od početka razvijeni za AI i koji nude alternative koje bolje funkcioniraju s umjetnom inteligencijom.

Upravo zato je Databricks stvorio svoju bazu podataka Lakebase, dizajniranu za rad s AI agentima. Ghodsi kaže kako već vide rane znakove uspjeha. "U osam mjeseci koliko je na tržištu, ostvario je dvostruko više prihoda nego što je naše skladište podataka imalo kada je bilo staro osam mjeseci. To je kao da uspoređujemo malu djecu, ali ovo dijete raste dvostruko brže", slikovito je objasnio.

U međuvremenu, sada kada je Databricks zaključio svoju veliku investicijsku rundu, Ghodsi otkriva da tvrtka ne radi na novom prikupljanju sredstava niti se priprema za izlazak na burzu (IPO). "Sada nije dobro vrijeme za izlazak na burzu. Samo sam želio biti jako dobro kapitaliziran", rekao je, u slučaju da tržišta ponovno krenu "nizbrdo" kao što se dogodilo 2022. godine. Debeli bankovni račun "štiti nas i daje nam mnogo, mnogo godina rezerve za poslovanje", zaključio je.